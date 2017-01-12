Минске открылся Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров" title="В Минске открылся Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров" class=""> Минске открылся Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров" title="В Минске открылся Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров" class=""> /

Подробнее о программе и участниках международного батлеечного фестиваля на радио Sputnik Беларусь рассказал художественный руководитель и ведущий форума — актер драматического театра имени Горького Александр Жданович.

"Фестиваль "Небеса" проходит во время Рождества уже третий год подряд. 3 года назад в первом фестивале участвовали всего лишь 9 коллективов из Беларуси, а в текущем году в течение четырех дней дети и родители смогут увидеть 21 спектакль из Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы", — отметил собеседник Sputnik.

По словам Александра Ждановича, первые фестивали проходили на любительском уровне, а теперь в Беларусь приезжают профессиональные коллективы. Их творчество будет оценивать специальное жюри — актеры, театральные критики и искусствоведы.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Церковные "небеса": фестиваль батлеечных театров открылся в Минске

Также Александр Жданович рассказал о различных мероприятиях, которые проходят в перерывах между конкурсными показами: музыкальные проекты, встречи со сказочными персонажами, выставка батлеек и рождественская ярмарка.

"Будут также мастер-классы по пескографии, соломоплетению, созданию рождественских ангелов из фетра. В общем, на одной площадке соберутся неравнодушные творческие люди, увлеченные батлеечным искусством", — уточнил Жданович.

Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров несет и благотворительную миссию. Театральные коллективы со спектаклями выступают в медицинских учреждениях, общежитиях и детских образовательных центрах.

Беседу с художественным руководителем и ведущим Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров Александром Ждановичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.