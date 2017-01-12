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Фото: vdv-stupino.ru

Зимой в гололед дорожные службы посыпают асфальт специальными реагентами, которые размягчают снег и повышают проходимость машин на трассе. Но эти вещества пагубно влияют на состояние четырехколесных ласточек. Как позаботиться об авто команде TAM.BY рассказал консультант компании " Гордорматериалы " — предприятия, занимающегося ремонтом и обслуживанием дорог:

— Мы реализуем и сами используем в Минске противогололедный материал ХФА-50 — это смесь песка и минерального галита, А (соли) в соотношении 50/50. Несколько лет назад их пытались заменить химическими аналогами, однако те пагубно влияли на экологию.





Соль способствует таянию снега, а песок делает дороги шероховатыми, повышая сцепление с асфальтом и тем самым снижая риск аварий. Действовать реагент начинает практически сразу после нанесения. В отличие от городских, на трассах вне населенных пунктов используется смесь технической соли и песка. При этом пропорции зависят от температуры — чем холоднее, тем больше соли и меньше песка. Раньше этими веществами посыпали дороги и в городах, но поток машин слишком быстро "изнашивал" реагент. Поэтому техническую соль заменили на обычную.

Как защитить автомобиль от реагентов?



Фото: autodrop.ru

Так или иначе, содержащаяся в противогололедных смесях соль пагубно влияет на состояние автомобиля. Она вызывает коррозию металла и разъедает покрышки. Чтобы избежать этого, следует помнить о нескольких правилах:

Обязательно мойте автомобиль. Даже если тщательно стряхнуть весь снег, очистить кузов и стекла, соль все равно останется на машине. Регулярная мойка особенно нужна после сильных снегопадов и гололеда. Именно в этот период дороги больше всего посыпаются реагентами. От солей защищает и так называемая наномойка, когда автомобиль моется в три этапа. Первый — очищение кузова с помощью бесконтактного шампуня с низким содержанием щелочей. Второй — обработка авто специальной губкой, которая впитывает мелкие частицы грязи. И последний — это нанесение горячего воска, который защищает лаковое покрытие от солей и мелких повреждений. После того как автомобиль снова станет чистым, следует обработать фары и стекла, колесные диски и шины специальными защитными средствами. Ведь из-за реагентов диски ржавеют, фары начинают мутнеть, а шины трескаться. Рекомендуется установить подкрылки — пластиковые панели, которые повторяют контур колесных арок и защищают кузов от налипания снега и соли. Стоит также обработать кузов автомобиля полиролями, чтобы лакокрасочное покрытие дольше прослужило. Эти средства образуют защитный слой, уберегая все микротрещины и сколы от попадания посторонних веществ. Не последним решением станет антикоррозийная обработка кузова. Отдельное внимание уделите поврежденным участкам авто, если такие имеются. Не забывайте осматривать дно автомобиля. Если обнаружите какие-то потертости и дефекты, обработайте эти места антикоррозийным составом. На период холодов можно поставить автомобиль в гараж. Однако температура в нем не должна сильно отличаться от уличной: в теплом помещении реагенты начинают быстрее вступать в реакцию с покрытием машины.

Одним словом, зимой нужно быть во всеоружии и не экспериментировать со "здоровьем" авто. Иначе потом это может вылиться в копеечку. Команда TAM.BY надеется, что эти советы будут полезны и помогут уберечь машину от повреждений.

Материал подготовлен при поддержке компании " Гордорматериалы ".