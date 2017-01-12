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Эксперты советуют, как защитить авто от дорожных реагентов

13.01.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Фото: vdv-stupino.ru

Зимой в гололед дорожные службы посыпают асфальт специальными реагентами, которые размягчают снег и повышают проходимость машин на трассе. Но эти вещества пагубно влияют на состояние четырехколесных ласточек. Как позаботиться об авто команде TAM.BY рассказал консультант компании "Гордорматериалы" — предприятия, занимающегося ремонтом и обслуживанием дорог:

— Мы реализуем и сами используем в Минске противогололедный материал ХФА-50 — это смесь песка и минерального галита, А (соли) в соотношении 50/50. Несколько лет назад их пытались заменить химическими аналогами, однако те пагубно влияли на экологию.


Соль способствует таянию снега, а песок делает дороги шероховатыми, повышая сцепление с асфальтом и тем самым снижая риск аварий. Действовать реагент начинает практически сразу после нанесения. В отличие от городских, на трассах вне населенных пунктов используется смесь технической соли и песка. При этом пропорции зависят от температуры — чем холоднее, тем больше соли и меньше песка. Раньше этими веществами посыпали дороги и в городах, но поток машин слишком быстро "изнашивал" реагент. Поэтому техническую соль заменили на обычную.

Как защитить автомобиль от реагентов?


Фото: autodrop.ru

Так или иначе, содержащаяся в противогололедных смесях соль пагубно влияет на состояние автомобиля. Она вызывает коррозию металла и разъедает покрышки. Чтобы избежать этого, следует помнить о нескольких правилах:

  1. Обязательно мойте автомобиль. Даже если тщательно стряхнуть весь снег, очистить кузов и стекла, соль все равно останется на машине. Регулярная мойка особенно нужна после сильных снегопадов и гололеда. Именно в этот период дороги больше всего посыпаются реагентами.
  2. От солей защищает и так называемая наномойка, когда автомобиль моется в три этапа. Первый — очищение кузова с помощью бесконтактного шампуня с низким содержанием щелочей. Второй — обработка авто специальной губкой, которая впитывает мелкие частицы грязи. И последний — это нанесение горячего воска, который защищает лаковое покрытие от солей и мелких повреждений.
  3. После того как автомобиль снова станет чистым, следует обработать фары и стекла, колесные диски и шины специальными защитными средствами. Ведь из-за реагентов диски ржавеют, фары начинают мутнеть, а шины трескаться.
  4. Рекомендуется установить подкрылки — пластиковые панели, которые повторяют контур колесных арок и защищают кузов от налипания снега и соли.
  5. Стоит также обработать кузов автомобиля полиролями, чтобы лакокрасочное покрытие дольше прослужило. Эти средства образуют защитный слой, уберегая все микротрещины и сколы от попадания посторонних веществ.
  6. Не последним решением станет антикоррозийная обработка кузова. Отдельное внимание уделите поврежденным участкам авто, если такие имеются.
  7. Не забывайте осматривать дно автомобиля. Если обнаружите какие-то потертости и дефекты, обработайте эти места антикоррозийным составом.
  8. На период холодов можно поставить автомобиль в гараж. Однако температура в нем не должна сильно отличаться от уличной: в теплом помещении реагенты начинают быстрее вступать в реакцию с покрытием машины.

Одним словом, зимой нужно быть во всеоружии и не экспериментировать со "здоровьем" авто. Иначе потом это может вылиться в копеечку. Команда TAM.BY надеется, что эти советы будут полезны и помогут уберечь машину от повреждений.

Материал подготовлен при поддержке компании "Гордорматериалы".

 
Теги: Минск
 
 
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Зимой в гололед дорожные службы посыпают асфальт специальными реагентами, которые размягчают снег и повышают проходимость машин на трассе.

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