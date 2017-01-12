﻿ Минэнерго РФ: обнуление экспортной пошлины на нефть плачевно скажется и на Беларуси, и на России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минэнерго РФ: обнуление экспортной пошлины на нефть плачевно скажется и на Беларуси, и на России

13.01.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Минэнерго РФ: обнуление экспортной пошлины на нефть плачевно скажется и на Беларуси, и на России

фото: kommersant.ru

Минэнерго обрисовало мрачную картину последствий обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года.

Это, по мнению Минэнерго, может осложнить отношения с Беларусью, лишив ее 96 млрд рублей, привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и нехватке топлива, а также к закрытию ряда НПЗ. Министерство предлагает ничего не менять как минимум до 2020 года, тогда как Минфин хочет принять решение в 2018 году. Компромиссом могут стать компенсационные меры, например отрицательные акцизы, пишет «Коммерсант».

Так, в письме от 27 декабря, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский отмечает, что обнуление пошлины преждевременно в силу "недостаточной проработки" и может привести к снижению эффективности добычи на месторождениях с льготами по экспортной пошлине, а также к политическим рискам.

Так, предложение Минфина может повлечь ухудшение взаимоотношений между РФ и Беларусью, которая беспошлинно получает российскую нефть. Потери Беларуси  при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе 64,8 рублей за доллар Минэнерго оценивает в 96 млрд рублей, поскольку вместе с обнулением пошлины, по налоговому маневру, будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть как для внутреннего рынка, так и для белорусов.

Для внутреннего рынка России последствия обнуления пошлин также будут плачевными: маржа переработки в среднем может снизиться с 2,7 тыс. российских рублей на тонну до 1 тыс. руб. Нефтяникам станет в ряде случаев менее выгодно перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экспорт. Поэтому Минэнерго ожидает "одномоментного снижения объемов переработки" нефти (в объеме до 60 млн т). Это эквивалентно примерно 20% всей переработки нефти в РФ. В результате сократится выпуск топлива (бензинов — на 6 млн т, дизеля — на 14 млн т), что в свою очередь приведет к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке и социальным проблемам как из-за роста цен на топливо, так и из-за того, что нефтекомпаниям придется закрыть нерентабельные НПЗ.

В связи с этим Минэнерго просит "обеспечить стабильный налоговый режим" для отрасли, зафиксировав фискальные параметры 2017 года "с целью обеспечения инвестпривлекательности сегментов добычи и переработки нефти до 2020 года".

Острые споры между Минфином и Минэнерго вокруг отмены пошлин во многом спровоцированы подготовкой к переходу на налог на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и по задумке Минфина должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

Минэнерго выступает за добровольный переход на новый налог, в Минфине считают, что нефтекомпания должна выбрать — либо действующая налоговая система с льготами по пошлине, либо НДД. Во многих случаях НДД менее выгоден, чем льготная пошлина на нефть в действующей налоговой системе, и нефтекомпаниям невыгодно переходить на НДД. Однако перспектива полной отмены пошлины (и потери соответствующих льгот) может сделать участников рынка более сговорчивыми.

В Минфине заявили, что "в соответствии с поручением президента, сформулированным им в послании Федеральному собранию", в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу. "Поэтому рассматривать вопросы изменения пошлин, НДПИ и прочих налогов до завершения порученной президентом дискуссии о будущих контурах налоговой системы считаем преждевременным",— пояснили в министерстве.

Управляющий активами компании Small Letters Виталий Крюков полагает, что Минфин будет и дальше продвигать идею снижения и отмены пошлин на нефть, но правительству придется искать способы, как сделать этот процесс менее болезненным для отрасли. По его словам, в частности, чтобы не допустить рост цен на топливо, власти могут вернуться к обсуждению идеи отрицательных акцизов на нефть.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэнерго обрисовало мрачную картину последствий обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты советуют, как защитить авто от дорожных реагентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика