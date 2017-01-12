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Минэнерго обрисовало мрачную картину последствий обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года.

Это, по мнению Минэнерго, может осложнить отношения с Беларусью, лишив ее 96 млрд рублей, привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и нехватке топлива, а также к закрытию ряда НПЗ. Министерство предлагает ничего не менять как минимум до 2020 года, тогда как Минфин хочет принять решение в 2018 году. Компромиссом могут стать компенсационные меры, например отрицательные акцизы, пишет «Коммерсант».

Так, в письме от 27 декабря, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский отмечает, что обнуление пошлины преждевременно в силу "недостаточной проработки" и может привести к снижению эффективности добычи на месторождениях с льготами по экспортной пошлине, а также к политическим рискам.

Так, предложение Минфина может повлечь ухудшение взаимоотношений между РФ и Беларусью, которая беспошлинно получает российскую нефть. Потери Беларуси при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе 64,8 рублей за доллар Минэнерго оценивает в 96 млрд рублей, поскольку вместе с обнулением пошлины, по налоговому маневру, будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть как для внутреннего рынка, так и для белорусов.

Для внутреннего рынка России последствия обнуления пошлин также будут плачевными: маржа переработки в среднем может снизиться с 2,7 тыс. российских рублей на тонну до 1 тыс. руб. Нефтяникам станет в ряде случаев менее выгодно перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экспорт. Поэтому Минэнерго ожидает "одномоментного снижения объемов переработки" нефти (в объеме до 60 млн т). Это эквивалентно примерно 20% всей переработки нефти в РФ. В результате сократится выпуск топлива (бензинов — на 6 млн т, дизеля — на 14 млн т), что в свою очередь приведет к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке и социальным проблемам как из-за роста цен на топливо, так и из-за того, что нефтекомпаниям придется закрыть нерентабельные НПЗ.

В связи с этим Минэнерго просит "обеспечить стабильный налоговый режим" для отрасли, зафиксировав фискальные параметры 2017 года "с целью обеспечения инвестпривлекательности сегментов добычи и переработки нефти до 2020 года".

Острые споры между Минфином и Минэнерго вокруг отмены пошлин во многом спровоцированы подготовкой к переходу на налог на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и по задумке Минфина должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

Минэнерго выступает за добровольный переход на новый налог, в Минфине считают, что нефтекомпания должна выбрать — либо действующая налоговая система с льготами по пошлине, либо НДД. Во многих случаях НДД менее выгоден, чем льготная пошлина на нефть в действующей налоговой системе, и нефтекомпаниям невыгодно переходить на НДД. Однако перспектива полной отмены пошлины (и потери соответствующих льгот) может сделать участников рынка более сговорчивыми.

В Минфине заявили, что "в соответствии с поручением президента, сформулированным им в послании Федеральному собранию", в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу. "Поэтому рассматривать вопросы изменения пошлин, НДПИ и прочих налогов до завершения порученной президентом дискуссии о будущих контурах налоговой системы считаем преждевременным",— пояснили в министерстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэнерго РФ: обнуление экспортной пошлины на нефть плачевно скажется и на Беларуси, и на России Минэнерго обрисовало мрачную картину последствий обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года.

Управляющий активами компании Small Letters Виталий Крюков полагает, что Минфин будет и дальше продвигать идею снижения и отмены пошлин на нефть, но правительству придется искать способы, как сделать этот процесс менее болезненным для отрасли. По его словам, в частности, чтобы не допустить рост цен на топливо, власти могут вернуться к обсуждению идеи отрицательных акцизов на нефть.