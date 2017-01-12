Возможно, для укрепления душевного здоровья почти все детство должно быть отдано мечтам, бесцельным играм и беспечной радости.

Э. Смарт, «О пользе лени: инструкция по продуктивному ничегонеделанию».



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Каникулы. Ребенок лежит на диване с ноутбуком. Мне неймется.

— Почему ты лежишь?

— Так каникулы у меня.

— Займись чем-нибудь.

— Чем?

— Не знаю. Чем-нибудь. Нельзя просто так лежать весь день.

— Почему?

Действительно, почему?

Я не знаю, почему. Потому что нельзя и все.

Мы — поколение, до дергающегося глаза запуганное обломовщиной. Мы хотим, но до конца все равно не сможем понять, что человек может просто так лежать на диване и ничего не делать, и ему за это ничего не будет.

Воспитанные на том, что без труда не вытащишь и рыбку из труда, мы в большинстве своем не умеем отдыхать и расслабляться. Если в отпуске мы не едем на море, значит, мы делаем ремонт. Чтобы время не прошло зря. Бесцельно. Бесцельно прожитые годы. Как мало сделано. А сколько надо? Кто решает?

Свекровь — та, понятное дело, из еще более тяжело травмированного поколения, она вообще не понимает. В ее мировоззрении норма — это подъем в 6 утра даже в выходные, выходим через пять минут, идем делать дела. И я вечно широкой спиной пытаюсь прикрыть, что мой ребенок еще не вставал.

— А что, спит? Заболел?

— Да нет, просто спит, выходной же.

Мне неудобно. За него, за себя, за всех, кто еще не вставал.

Дауншифтинг мы, конечно, изобрели, но использовать его так толком и не научились, куда с ним бежать, непонятно, и в целом ситуация все та же. Развиваемся и машем. Учиться, самосовершенствоваться и расти, учить языки и посещать тренинги, тушить овощи и отдыхать активно.

Успешные люди и состоявшиеся женщины не тратят время впустую. Не тратят время зря. А куда его копить, это время? Его же впрок не наберешь.

Нас научили испытывать постоянное чувство вины за то, что не занимаешься чем-то по-настоящему полезным. Всегда же работа есть. Не денег заработать, так по дому. Всегда есть что постирать, погладить или отмыть. Вот просто лежать с книжкой и ни о чем не думать — это практически несбыточная мечта, потому что если не работа, то суп, если не в магазин идти, то уроки проверять, если не рубашки стирать, то кошка лоток испачкала. Вставай и иди. Делай дела. Труд сделал из обезьяны человека.

Когда вы смотрите все эти сериалы? Откуда у вас время на чтение книг? Это все тоже бесцельное, пустое, постыдное.

Лень — это то, с чем непременно нужно бороться всеми доступными средствами — от мотивационных тренингов до приема обладающего тонизирующим свойством элеутерококка.



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Жизненно важно провести продуктивно каждую минуту своей жизни. Чтоб не зря. Чтоб эффективно. С перспективой в будущее. Целыми днями в суете и беготне — это нормально, это жизнь. Целый день в пижаме бесцельно слоняться по дому? Сходи в спортзал. Сходи к врачу. Попей антидепрессантов.

Уже даже есть такое понятие, как «невроз выходного дня»: привыкшие к сумасшедшей гонке, мы не умеем отдыхать. Выдается свободный день, и вот мы уже не знаем, чем себя занять. А если делать ничего не нужно, то начинается тревога и паника. Как так, бесцельно?

— Что бы ты хотел сегодня делать?

— Просто отдохнуть.

— А как? Что хочешь предпринять?

— Предпринимаю я каждый день на работе. А сегодня я ничего не хочу делать…

И дети, дети, вечно загруженные дети. Школа подготовки к школе.

— Я так мечтал на каникулах выспаться, но родители сказали, давай, дуй на тренировки, — в троллейбусе грустно общаются мальчишки.

Большинство друзей сына на каникулах не прекращают ходить к репетиторам. Эти жалкие две недели отдыха обязательно надо забить максимально полезными делами — не дай бог дитя будет праздно шататься без дела, спать до обеда и бездельничать. Вставай, хватит валяться.

В школе постоянно пытаются устроить ранним субботним утром какое-нибудь полезное мероприятие.

— Надо быть, — на каждом собрании говорит классный руководитель.

Ну зачем, зачем нам там быть, когда дети начиная с понедельника ждут эту несчастную субботу, чтобы немного дольше поспать. Не слышать будильника, не выбираться из-под теплого одеяла. Когда с самого детства вырывают из сна, кутают в кофты, шубы, шапки, тянут в ночь, в холод. Ну дайте же в субботу поспать. Весь день.

А есть родители, которые чтение, рисование и прочую аппликацию тоже занятием полезным не считают. Делать дела — это решать задачи и зубрить неправильные глаголы. Это еще сейчас отношение к чтению такое, что во время тотальной компьютеризации многие родители были бы счастливы увидеть ребенка с книжкой, но в целом и это не дело. Если книжка, то по школьной программе. Решай задачи или посуду, что ли, помой. На улицу выйди, воздухом подыши.

Можно заметить, что родители в большинстве своем делятся на тех, кто считает, что ребенок должен быть занят важными делами 24 часа в сутки 7 дней в неделю и только в этом случае из него выйдет толк, и других — полагающих, что детство — это бесценное и недолговечное время, которое очень быстро пролетает, и вот так запросто поваляться с книжкой и чашкой горячего молока даже во время болезни нам вскоре уже не светит.

Из всех одиннадцати школьных лет самые лучшие воспоминания остались о днях болезни. Ничего серьезного, но все вот эти вот гриппы и ОРВИ — как бы отвратительно ты себя ни чувствовал — были чуть ли не счастьем, потому что законно позволяли лежать на диване с книжкой, да тебе еще и чай в постель приносили. Потому что в обычное время просто так лежать — непозволительная роскошь. Сиди, решай, держи ровно спину.



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Мне в этом плане еще повезло — меня родители ничем особо не нагружали, говорили, чтобы я больше отдыхала и делала что хочу, потому что когда вырасту, хватит мне еще в жизни работы. Но общая тональность и страшное слово «обломовщина» все равно свое дело делали, и ничегонеделанье настолько прочно укоренилось где-то внутри страшным грехом, что даже собственного ребенка хочется поднять с дивана и заставить заняться полезным непонятно зачем. А что такое заняться полезным? Полезным для кого, для чего?

Уметь ничего не делать — это тоже ценный навык. Уметь вовремя отключаться, выключаться, расслаблять и голову, и тело. Возможно, всем нам надо немного расслабиться — и самим, и детям дать поспать лишний час, и перестать паниковать. Лежать на диване и мечтать, например, — это тоже вполне себе занятие. Это тоже жизнь.