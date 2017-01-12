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Новый топ-50 инновационных компаний мира. Кто, кроме Apple?

13.01.2017 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Новый топ-50 инновационных компаний мира. Кто, кроме Apple?

фото: ktc.ua

Производитель iPhone и iPad является бессменным лидером в рейтинге глобальных инновационных компаний BCG с 2005 года.

В четверку лидеров ежегодного рейтинга также вошли Google, Tesla и Microsoft. Пятое место, которое ранее занимала группа Samsung, в этом году досталось Amazon. В десятку лучших в этом году вошли Netflix и Facebook, пишет Forbes.

В списке  The Boston Consulting Group (BCG)   — 10 новых участников Uber, Airbnb, Under Armour, Regeneron, Expedia, SpaceX, Hilton, NTT Docomo, Orange, BMS.

Новый топ-50 инновационных компаний мира. Кто, кроме Apple?

Больше всего инновационных компаний-лидеров располагается в США (34 из 50), на втором месте — страны Европы (10). BCG cоставляет рейтинг самых инновационных компаний на основе опроса более 1500 топ-менеджеров из компаний разных стран мира. «Даже в более традиционных секторах технологии становятся ключевым фактором, отношение к внешним изобретениям как к „чужим» может оказаться фатальным», — считает партнёр BCG и соавтор отчёта Эндрю Тэйлор.

 
 
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Производитель iPhone и iPad является бессменным лидером в рейтинге глобальных инновационных компаний BCG с 2005 года.

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