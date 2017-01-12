

Ваша любимая мягкая мебель потеряла былую привлекательность? Вы столкнулись с необходимостью выбрать ткань для обивки мебели? Выбираете новую мягкую мебель и не не знаете, на какой ткани остановить свой выбор? Важно найти решение, которое бы порадовало вас своей эстетичностью, простотой в уходе, практичностью, стойкостью к истиранию, комфортностью. Выбирать предстоит среди многообразия продукции, представленной на современном рынке.

Разновидности тканей для обивки мебели

Зная особенности и нюансы каждого материала, вы сможете выбрать ткань для обивки мягкой мебели, удовлетворяющую вашим запросам по внешнему виду и эксплуатационным показателям.

Велюр

Ткань наделена роскошной шелковистой текстурой, богатством цветовой палитры, мягкой основой, экологической чистотой. Изготавливается с применением натуральной и синтетической нити. Данный материал отлично подходит в качестве обивки дивана, расположенного в гостиной, рабочем кабинете, гардеробной. В кухнях, прихожих и детских комнатах его лучше не использовать, так как при интенсивной эксплуатации он истирается и легко загрязняется.

Скотчгард

Изготавливается на основе хлопка. Полностью натуральная ткань, приятная на ощупь, легкая, очень прочная. При выборе данной мягкой обивки, обратите внимание на завидную стойкость материала к воздействию влаги, прямым солнечным лучам, большей части загрязнений. Ткань подходит для спален, ванных и детских комнат, гостиных, кухонь.

Жаккард

Это прочный, красивый, долговечный, плотный материал, поверхность которого отличается оригинальной фактурностью благодаря чрезвычайно тесному переплетению натурального и синтетического волокна. Он не выгорает на солнце, имеет презентабельный внешний вид. Выбирать эту ткань для обивки дивана очень легко, ведь она представлена широким ассортиментом цветовых решений и принтов.

Одной из его разновидностей является терможаккард. На поверхность неокрашенного полотна накладывается термобумага с печатным изображением. Под воздействием высоких температур краситель прочно закрепляется в волокнах полотна.

Шеннил

Диваны с таким покрытием порадуют вас длительным сохранением идеального внешнего вида. В его основе искусственная и полуискусственная нить, скрученная по спирали. Сплетаются волокна в продольном и поперечном сечении. Если вы хотите выбрать ткань для обивки мебели, отличающуюся простотой в уходе, стойкостью к влаге, гипоаллергенностью, практичностью и эстетичностью, обратите внимание на шеннил.

Флок

Производственный процесс предполагает нанесение на хлопковую, полиэстеровую, сатиновую или саржевую основу мелкий искусственный ворс. В результате получается ткань для дивана, которая будет очень мягкой, стойкой к загрязнениям, легкой, прочной, долговечной.

Искусственная кожа

Диван, покрытый такой мягкой обивкой, порадует вас своей практичностью и долговечностью. Стоимость полотна доступна каждому потребителю. Недостаток – чувствительность к механическим повреждениям и повышенным температурам.

Натуральная кожа

Обивка из кожи для дивана выглядит солидно и презентабельно. Она эластична, имеет приятный блеск, отличается завидными эксплуатационными показателями. Такой материал сделает интерьер солидным и респектабельным.

Микрофибра

Это современная ткань на основе полиамида и полиэстера, пропускающая воздух и имеющая красивый внешний вид. Такую обивку можно будет постирать, не опасаясь навредить покрытию. Диван, покрытый мягкой микрофиброй, смотрится элегантно и стильно.

Зная особенности каждого полотна, вы сможете выбрать ткань для обивки мебели, идеально соответствующая вашим запросам по всем параметрам. Ваш диван надолго сохранит свой идеальный внешний вид.

Как мы видим, мягкая мебель в продаже представлена в самых разных вариантах. Чтобы найти свой вариант с подходящей обивкой, обратитесь в мебельные магазины из каталога TAM.BY .