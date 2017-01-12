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Разъяснение Минтруда: какие "трудные жизненные ситуации" освободят от налога на тунеядство
Министерство труда и соцзащиты пояснило, какие трудные жизненные ситуации смогут освободить белорусов от уплаты так называемого налога на тунеядство. Об этом
Одна из новых норм, которая вызывала больше всего вопросов, касается предоставленного местным органам власти права освобождать неработающих граждан от уплаты сбора, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Правда, конкретного перечня этих самых ситуаций документ не предполагает.
— Случаются в жизни периоды, когда человек нуждается в поддержке — рад бы работать и зарабатывать, платить налоги, да не может, — рассуждает Валерий Ковальков.
Итак, теперь «местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам» будет дано право освободить от уплаты сбора.
Замминистра труда и соцзащиты также привел примеры таких ситуаций.
— Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому. Или у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями. Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях (акцентирую внимание именно на том, что они находятся на реабилитации, а не около магазина).
При этом чиновник подчеркнул, что каждый случай будут рассматривать местные органы власти.
Напомним, декрет также
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Конкретного перечня обстоятельств, при которых безработного освободят от уплаты сбора, в новом декрете нет. Решать этот вопрос будут местные власти в...
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