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Под Рогачевом лоб в лоб столкнулись Nissan и MAN: водитель легковушки погибла

13.01.2017 09:55 — Разное | Tut.by  
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Смертельное ДТП случилось утром 12 января, около 9.20, в Рогачевском районе недалеко от деревни Виков, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: ГАИ Гомельской области

59-летняя водитель Nissan Note ехала по трассе Кричев — Бобруйск — Ивацевичи со стороны деревни Гадиловичи в направлении Рогачева. При завершении обгона она возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Автомобиль занесло и выбросило под встречный MAN.

В результате лобового столкновения от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.


Фото: ГАИ Гомельской области
 
 
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При завершении обгона женщина на Nissan возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Автомобиль занесло и выбросило на встречку.

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