Смертельное ДТП случилось утром 12 января, около 9.20, в Рогачевском районе недалеко от деревни Виков, сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: ГАИ Гомельской области

59-летняя водитель Nissan Note ехала по трассе Кричев — Бобруйск — Ивацевичи со стороны деревни Гадиловичи в направлении Рогачева. При завершении обгона она возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Автомобиль занесло и выбросило под встречный MAN.

В результате лобового столкновения от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.



Фото: ГАИ Гомельской области