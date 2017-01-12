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Под Рогачевом лоб в лоб столкнулись Nissan и MAN: водитель легковушки погибла
Смертельное ДТП случилось утром 12 января, около 9.20, в Рогачевском районе недалеко от деревни Виков, сообщили в ГАИ Гомельской области.
59-летняя водитель Nissan Note ехала по трассе Кричев — Бобруйск — Ивацевичи со стороны деревни Гадиловичи в направлении Рогачева. При завершении обгона она возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Автомобиль занесло и выбросило под встречный MAN.
В результате лобового столкновения от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
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При завершении обгона женщина на Nissan возвращалась в свою полосу, но зацепила правую обочину. Автомобиль занесло и выбросило на встречку.
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