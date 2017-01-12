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Прогноз на день. Вырастет ли доллар на торгах 13 января?

13.01.2017 09:49 — Разное | Tut.by  
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На вчерашних торгах валютами рубль заметно укрепился к доллару. Наш эксперт прогнозирует, как поведет себя «американец» на торгах 13 января.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

— Пара EUR/USD в четверг в первой половине дня выросла с 1,0575 до 1,0685. Этот рост был поддержан хорошей статистикой по европейскому промпроизводству в ноябре, которое показало рост на 1,5% месяц к месяцу и 3,2% год к году, что оказалось существенно выше ожиданий, — рассказывает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. —  Однако чуть позже вышли первичные заявки на пособие по безработице в США на уровне 247 тысяч вместо ожидавшихся 255 тысяч, и это уже оказало поддержку американской валюте, а пара EUR/USD снизилась к 1,0610. Утром пятницы пара торговалась стабильно в диапазоне 1,0605−1,0620. С момента закрытия торгов на БВФБ в 12.00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра евро к доллару на международном рынке снизился с 1,0645 до 1,0620, или на 0,2%. Соответственно, можно ожидать незначительного снижения евро к доллару на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В четверг с начала дня до американской торговой сессии стоимость марки Brent выросла с 55,25 до 56,65 доллара за баррель, после чего рост прекратился, и цена на графике оказалась заперта в «симметричном треугольнике», а день закончился для черного золота у отметки 56,3 доллара. Падение доллара, вызванное выступлением Дональда Трампа в среду, приостановилось, а других драйверов для дальнейшего роста цен на нефть не оказалось. Утром пятницы нефть торговалась в диапазоне 56,1−56,45 доллара, демонстрируя желание выйти вниз из «треугольника». Вероятными целями снижения могут стать минимумы вчерашнего дня у отметки 55,25 доллара. Вечером выйдет отчет Baker Hughes по числу активных нефтяных платформ в США. Напомним, что неделей ранее их число достигло 529.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня практически не изменился и остался на отметке 59,4 рублей за доллар. Учитывая стабильное утреннее поведение нефти, торги долларом в Москве могут открыться без его существенных изменений.

Суммируя сказанное, наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — скромный рост доллара и синхронное нейтральное поведение евро и российского рубля на фоне умеренного изменения валютной корзины.

 
 
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Падение доллара, вызванное выступлением Дональда Трампа в среду, приостановилось, отмечает эксперт.

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