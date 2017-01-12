Абсолютное счастье — абсолютно для каждой — абсолютно бесплатно!

Скажете: это невозможно? А мы вам возразим, и будем не голословны.

Вместо доводов и убеждений: реальное доказательство — «Неделя абсолютного счастья» на LADY, которая начнется уже завтра. Точнее — неделя и 1 день, как в любимой волшебной сказке «1000 и 1 ночь».





В чём счастье?

Авторы популярных тренингов для женщин от Милана до Владивостока впервые объединились, чтобы сделать читательницам LADY подарок: возможность начать новую жизнь в новом году. И сделать эту жизнь красивой, успешной, гармоничной, наполненной любовью… И абсолютно счастливой!

Тренеры проведут неделю вебинаров на LADY: темы охватят все сферы жизни женщины: личностное развитие, успех в любимом деле, отношения с мужчиной, семья и дети, уход за собой.

Кто эти тренеры? Познакомиться с ними ближе можно по этой ссылке .

Руководитель LADY и автор идеи «Недели абсолютного счастья» Светлана Зере:

— Это женщины, которые своей жизнью, своими взглядами и успехами доказывают: они имеют право говорить о том, что заявляют. С большинством из них я познакомилась в Санкт-Петербурге на учебе у двух великих умов современности — Стивена Гиллигена и Роберта Дилтса. К ним приезжают не «хорошо провести время». К ним приезжают за новыми разработками и очень серьезными технологиями. И я рада, что жизнь подарила мне возможность не только познакомиться с ведущими русскоязычными тренерами, психотерапевтами, владельцами очень крупных бизнесов, но и пригласить их к нам на неделю абсолютного счастья"

Почём счастье?

Абсолютное счастье — абсолютно бесплатно! Тренинги этих тренеров стоят немалых денег, но в новом году должны случаться чудеса, верно?

И мы, команда LADY.TUT.BY, делаем для вас подарок. Ведь, несмотря на фразу «бесплатный сыр только в мышеловке», мы даем возможность качественного бесплатного самообразования за 8 дней.

В мире, где много информационного шума, трудно отделить зерна от плевел — действительно профессиональных спикеров от пустословов. Мы же отобрали для вас достойных профессионалов, которые своей деятельностью доказывают: они знают, о чем говорят. Если вы также хотите овладеть полезными знаниями и практиками, присоединяйтесь к неделе абсолютного счастья на LADY!

Где искать счастье?

Тренер: Светлана Зере





«Я прошла обучение нескольким видам коучинга (в частности, классическому, генеративному и голографическому) и методам НЛП у ведущих в мире специалистов. Сегодня я представляю качественную выборку из уроков мировых гуру и предлагаю им конкретные инструменты, ведущие к реальным переменам. Мной выработаны великолепные алгоритмы и усовершенствованы те технологии, что давали мировые ГУРУ.

Когда я вижу, как меняется жизнь человека, с которыми мы проводим трансформацию, понимаю: то, что я даю, работает на 100%. И это делает меня счастливее".

Когда: 14 января 2017 г. с 19.00 до 20.30 (по минскому времени)

Тема: «Источник вечного ресурса: как всегда быть на подъёме»

Что такое абсолютно ресурсное состояние и для чего оно нужно? Где брать ресурсы для преодоления препятствий? Какие три разума всегда должны быть в контакте друг с другом? Как входить в состояние внутреннего совершенства при любых обстоятельствах? Как правильно с помощью ресурсного состояния решать любые проблемы? Жизнь в гармонии: как к ней прийти?

Тренер: Светлана Мурашко





Личный финансовый консультант Сертифицированный коуч Антикризисный управляющий Юрист-хозяйственник

Самообразование: более 300 часов тренингов по финансовой грамотности, управлению личными финансами, инвестициям и т.д.

Практика: проведение вебинаров на тему управления личными финансами (темы «Колесо финансов», «Финансовые цели», «Подушка финансовой безопасности», «Семейный бюджет» и др.); автор видеокурса «В деньгах порядок», онлайн-тренажера «Сколько стоит ваша мечта», тренинга «ЗД Финансовая диагностика»; более 100 часов индивидуальной консультационной работы, в том числе в теме управления личными финансами.

Когда: 15 января 2017 г. с 19.00 до 20.30

Тема: «Семейный бюджет и как его вести»

По статистике именно «денежные ссоры» занимают наибольший процент в общем количестве ссор между супругами вообще. Поэтому так важно обсуждать эти вопросы, не замалчивая их и не доводя до точки кипения. Просто жизненно необходимо проговорить эти темы, найти общее решение или компромиссные точки и в конце концов договориться.

О том, как это сделать, мы поговорим на вебинаре «Семейный бюджет: разделить и приумножить». Итак, если вас замучили конфликты в семье на почве финансов — добро пожаловать!

Тренер: Лариса Кисель





Маркетолог, маркетер, консультант

В практическом маркетинге с 2008 года

О проектах:

СООО «Арэса-Сервис» (крупный застройщик столицы) — запуск отдела продаж с нуля, создание и реализация маркетинговой стратегии компании. Частный детский сад — начальная школа «Апельсин» (один из лидеров частного образования), разработка и внедрение новых направлений в обучении детей, значительное повышение качества обучения за счет включения инновационных российских программ; организация новых прибыльных направлений деятельности компании. Совместно с владельцем частной школы «Апельсин» основала центр детского развития «Апельсин Kids», который успешно работает в концепции «Доступное элитное образование», позволяя детям спальных районов (Малиновка, Дружба) получать современное образование европейского уровня. Консультирование индивидуальных предпринимателей в различных сферах деятельности (салон красоты, тренинговый центр, спортивный коуч, психолог, стилист, визажист, кондитер) в РБ и Франции.

Когда: 16 января 2017 г. с 19.00 до 20.30

Тема: «Я-бренд»

Я-бренд — это не просто тренд нового времени. Это ваша потенциальная подушка безопасности в неустойчивом мире. Как бы ни повернулась судьба, куда бы вас ни закинула жизнь, человек-бренд — это непотопляемый крейсер.

Хорошая новость заключается в том, что для построения личного бренда не нужно совершать радикальных шагов, жечь мосты и рубить шашкой. Строить и развивать Я-бренд можно абсолютно в любой точке вашей жизни, не покидая уже существующей работы, не сбегая от проблем, а, наоборот, двигаясь к себе, к своим ресурсам и сильным сторонам. На вебинаре вы узнаете формулу личного бренда, узнаете о его выгодах и подводных камнях, вы получите стартовую стратегию и план на 3 месяца: с чего начинать, какие действия предпринять, в какую сторону развиваться.

Тренер: Ольга Коваль





Создательница сообщества «Сила материнства», тренер женских практик, специалист по телесной осознанности, консультант по комфортному материнству, организатор онлайн-фестиваля «Материнство с комфортом», автор и ведущая тренингов для мам «Сила материнства», «21 шаг к внутренней свободе», «Счастливые отношения своими руками», «Счастливая я — счастливая семья», «Принятие себя». До материнства — успешная бизнес-леди, собственница рекламного агентства. Сегодня — счастливая жена и мама.

Когда: 17 января 2017 г. с 19.00 до 20.30

Тема: «Как вырастить ребенка счастливым»

На вебинаре:

мы поговорим о том, как мы делаем детей несчастными и что нужно, чтобы прекратить это; подумаем, а что же нужно вашим детям для счастья; вы поймете, что вы как мать можете дать своему ребенку, чтобы помочь ему вырасти счастливым; вы запишете «формулу счастливого детства» для ваших детей.

Вы уйдете с вебинара с готовым рецептом, точно зная, как вырастить ребенка счастливым, что ему для этого нужно и чем вы можете ему помочь на пути взросления!

И наши специальные гости — мировые гуру, тренеры с международным признанием из Санкт-Петербурга, Владивостока, Милана и Москвы!

Тренер: Татьяна Лобанова





Психолог, официальный инструктор нейрографики, арт-терапевт, член Союза художников (секция графики) Санкт-Петербурга. Специалист международного уровня, ведущий арт-терапевтические программы и обучающие семинары в России, Норвегии, Дании, Австрии, США, Индии, Германии, Латвии и др.

Когда: 18 января 2017 г. с 19.00 до 20.30

Тема: «Территория отношений»

Понятие «уважение к партнеру» можно наполнить любым смыслом, важным для вашей половины: имидж, саморазвитие, совместный досуг… Но главное, чтобы это уважение было. Как идти на постоянные уступки, не теряя себя, и избежать кризиса в отношениях — в вебинаре Татьяны Лобановой.

Тренер: Ирина Шевченко





Ирина — тренер-психолог, эксперт в сфере личных отношений, счастливая жена, супермама четверых детей и успешный предприниматель. Руководитель тренингового центра «Авторитет» — одного из самых успешных проектов в сфере тренингов и психологии во всей России. Создатель и вдохновитель Дальневосточного лидерского движения, благодаря которому сотни россиян прошли практическое обучение лидерству в реальных жизненных ситуациях, а также осуществили более 10 благотворительных проектов.

Когда: 19 января 2017 г. с 19.00 до 20.30

Тема: «Мужчина и женщина: как создать отношения, где есть любовь, радость и счастье»

Проблема разводов и неполных семей во всем мире стоит очень остро. Больше половины счастливых сегодня молодоженов разведутся буквально в течение нескольких лет, и, скорее всего, со скандалами и материальными потерями.

Как избежать этого? Как создать семью, в которой хочется жить? Как создать отношения, которые сохранят свежесть чувств, страсть и поддержку друг друга на долгие годы?

Поговорим об этом на вебинаре: «Мужчина и женщина: как создать отношения, в которых есть любовь, радость, самореализация и свобода».

Тренер: Наталья Дорфман





Я врач, психолог, окончила с отличием один из самых престижных частных итальянских университетов Vita-Salute San Raffaele в Милане.

Более 7 лет занимаюсь психологией гендерных отношений и любви. Защитила дипломную работу на тему домашнего насилия над женщинами. Автор и ведущая тренинга «Школа отношений», который веду уже около 7 лет в рамках одноименного международного проекта (Москва, Милан, Лондон).

Когда: 20 января 2017 г. с 19.00 до 20.30

Тема: «Вся правда о мужчинах. Топ-5 ошибок в отношениях с ними, о которых вы не подозревали»

Вы сможете построить отношения, о которых всегда мечтали Вы научитесь привлекать мужчин в свою жизнь Вы начнете понимать скрытые мотивы мужского поведения Вы найдете ошибки в отношениях, которые мешали вам быть счастливой Вы узнаете, что нужно делать, чтобы не потерять любимого мужчину Как сделать, чтобы мужчина давал вам любовь, внимание и поддержку

Тренер: Оксана Алексеева





Руководитель Шанти-клуба. Дипломированный психолог, сертифицированный инструктор по йоге и гимнастике для интимных мышц.

«Я люблю видеть счастье людей, и нет большего удовольствия для меня, чем приумножать его в этом мире».

Специализируется в телесно ориентированной терапии, ведении женских групп, включая кризисную терапию, НЛП, эриксоновскую терапию и гипноз, арт-терапию, психодраму и трансперсональное направление в психологии.

Окончила медицинский лицей, имеет два высших образования в сфере психологии и менеджмента, прошла десяток обучающих курсов по йоге, психо- и арт-терапии.

Когда: 21 января 2017 г. 19.00 до 20.30

Тема: «Анатомия женственности или вся правда о владении интимными мышцами».

Вы получите знания о работе с интимными мышцами: что полезно, а что вредно; как затормозить старение; как улучшить репродуктивные функции и продлить репродуктивный возраст.

Надеемся, вы не забыли девиз нашей недели: «Абсолютное счастье — абсолютно для каждой!». Всё так, кроме того, что количество мест на вебинары ограничено: успейте сделать себе подарок и зарегистрироваться!

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