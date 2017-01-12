﻿ У Беларуси забрали еще одну медаль «самой успешной» Олимпиады-2008. 21.by
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У Беларуси забрали еще одну медаль «самой успешной» Олимпиады-2008

13.01.2017 10:15 — Разное | Ежедневник  
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У Беларуси забрали еще одну медаль «самой успешной» Олимпиады-2008

фото: olympteka.ru

Под санкции МОК в связи с положительными результатами допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов на этот раз попали восемь спортсменов.

Среди них и обладательница олимпийской бронзы, толкательница ядра Надежда Остапчук. В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен, пишет TUT.BY.

Это уже вторая медаль, которую забирают у спорсменки: в 2012 году Остапчук лишили золота Олимпиады в Лондоне.

Аннулирован результат и белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник. На Олимпиаде -2008 она была четвертой. У Дарьи был шанс получить бронзу после дисквалификации золотой медалистки Оксаны Меньковой. Однако теперь эта перспектива для Пчельник закрыта. В ее пробах также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

Результат Беларуси на Олимпиаде в Пекине, которая изначально считалась самой успешной в истории страны, таком образом, снизился с 19 до 13 медалей.

 
 
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Под санкции МОК в связи с положительными результатами допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов на этот раз попали восемь спортсменов.

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