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У Беларуси забрали еще одну медаль «самой успешной» Олимпиады-2008
13.01.2017 10:15 — Разное | Ежедневник
фото: olympteka.ru
Под санкции МОК в связи с положительными результатами допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов на этот раз попали восемь спортсменов.
Среди них и обладательница олимпийской бронзы, толкательница ядра Надежда Остапчук. В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен, пишет
Это уже вторая медаль, которую забирают у спорсменки: в 2012 году Остапчук лишили золота Олимпиады в Лондоне.
Аннулирован результат и белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник. На Олимпиаде -2008 она была четвертой. У Дарьи был шанс получить бронзу после дисквалификации золотой медалистки Оксаны Меньковой. Однако теперь эта перспектива для Пчельник закрыта. В ее пробах также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.
Результат Беларуси на Олимпиаде в Пекине, которая изначально считалась самой успешной в истории страны, таком образом, снизился с 19 до 13 медалей.
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Под санкции МОК в связи с положительными результатами допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов на этот раз попали восемь спортсменов.
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