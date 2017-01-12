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Сбербанк России: в белорусскую недвижимость будет вложено $100 млн

13.01.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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За последние 7 лет прямые инвестиции Сбербанка России в белорусские проекты составили около пяти миллиардов долларов. Во время встречи во Дворце Независимости Герман Греф рассказал Александру Лукашенко о новых проектах, которые банк готов профинансировать в ближайшей перспективе, сообщает телеканал ОНТ.

В частности, по словам Германа Грефа, есть договоренности об участии банка в дофинансировании сложных проектов, которые будут реализованы в течение ближайших двух лет. Предложение касается  недостроенных объектов в белорусской столице.  Кроме того, на встрече обсуждались и другие планы сотрудничества.

"Мы с президентом обсудили целый ряд проектов, связанных с планами Сбербанка по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса", — рассказал Герман Греф.

Фрагмент переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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По итогам встречи с Александром Лукашенко председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил о планах инвестировать в белорусские объекты недвижимости...

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