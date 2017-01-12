За последние 7 лет прямые инвестиции Сбербанка России в белорусские проекты составили около пяти миллиардов долларов. Во время встречи во Дворце Независимости Герман Греф рассказал Александру Лукашенко о новых проектах, которые банк готов профинансировать в ближайшей перспективе, сообщает телеканал ОНТ .

В частности, по словам Германа Грефа, есть договоренности об участии банка в дофинансировании сложных проектов , которые будут реализованы в течение ближайших двух лет. Предложение касается недостроенных объектов в белорусской столице. Кроме того, на встрече обсуждались и другие планы сотрудничества.

"Мы с президентом обсудили целый ряд проектов, связанных с планами Сбербанка по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса", — рассказал Герман Греф.

Фрагмент переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом слушайте на радио Sputnik Беларусь.