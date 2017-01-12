Оцинковка, качественный металл и легендарная немецкая сборка — спроси любого, и тебе ответят: Audi не ржавеют. Точно? Мы обратились к специалистам по антикоррозийной обработке и попросили их пристально осмотреть кузова двух 12-летних Audi: турбодизельнной A6 C5 Avant и бензиновой «американки» Audi A4 C7. Обе — 2005 года выпуска, с пробегом около 300 тысяч километров и пережившие по несколько белорусских зим с соляными «ваннами» на дорогах.

Поколения разные, качество кузова — одинаковое?

Несмотря на одинаковый год выпуска, наши подопытные относятся к автомобилям разных эпох, и это отличная возможность сравнить, как изменился подход к качеству у концерна с течением времени.





В 2005 году на всех рынках уже вовсю продавалась новая Audi A6 C6 — но только исключительно с кузовом «седан», а универсалы еще продолжали выпускаться в старом кузове С5. Именно такой автомобиль, который фанаты считают последней «настоящей Ауди», и попал к нам — с 2,5-литровым турбодизелем, «автоматом», полным приводом Quattro и в состоянии, за которое действительно не стыдно. Хозяин данного авто не относится к категории владельцев «три года отъездил и ничего не менял», поэтому несмотря на пробег в 327 тысяч километров и несколько «соленых» столичных зим внешне кузов выглядит весьма достойно.





В том же 2005 году Audi A4 C7 была еще новинкой: она дебютировала лишь годом ранее. Новый дизайн, более современные технологии, и, как часто жалуются поклонники Audi, уже немного иной подход к качеству. Скажется ли это на состоянии кузова 12 лет спустя?

Впрочем, у данного экземпляра есть еще одна особенность, которую важно учитывать. Это — «американка». Но куплена она была не на аукционе в аварийном состоянии, а у знакомого и гораздо дороже, чем в среднем по рынку. Позднее, в ходе эксплуатации в Беларуси, денег на содержание авто тоже не жалели. Кузов находится в первозданном виде: по причине мелкой аварии красился только передний бампер, все остальное — в заводском состоянии. Пробег — 275 тысяч километров, мотор — бензиновый двухлитровый, привод — Quattro.

Audi A6: решительное «нет» ржавчине





Первым в бой идет «ветеран». Водружаем А6 С5 на подъемник и приступаем к осмотру. Директор центра антикоррозийной обработки Сергей Мухлаев о состоянии кузовов Audi отзывается очень положительно: «Обширную коррозию можно найти только на автомобилях, очень некачественно восстановленных после аварии».

А еще на тех, чьи владельцы считают, что «оцинковка» — это навсегда, и не ремонтируют сильные сколы и повреждения ЛКП. Именно поэтому Сергей нисколько не удивлен тому, что при поверхностном осмотре днище А6 С5 выглядит идеально — все целое на швах, стыках и лонжеронах.





Даже места, где днище каким-то образом имело контакт с препятствием (видимо, на легком бездорожье), выглядят отлично — заводской мастичный антикор даже не процарапало до железа.





И даже внутри одной из опор для домкрата, на которой была потеряна защитная крышка, внутри все оказалось весьма пристойно. Заглянув туда при помощи эндоскопа, специалист обнаружил лишь незначительную поверхностную коррозию, которая еще не скоро превратится в угрозу для кузова.





Осмотрели нижние кромки дверей. Обычно они больше всего страдают от попадания под уплотнители боковых окон влаги, которая из-за забитых сточных отверстий или их неудачной конструкции затем собирается внизу двери и вызывает коррозию. Но в Аudi A6 С5 водостоки сделаны правильно и не забиты, разве что в самом углу (наружном) может собираться некоторое количество влаги, и заботливому хозяину стоит подумать о дополнительной защите.

Не лишним будет также уделить внимание и накладке на стойке кузова между крылом и дверью — почему-то только она имеет характерный рыжий налет, в то время как остальные детали в отличном состоянии.



Дверь багажника Audi A6 не имеет дренажных отверстий, и это создает потенциальную угрозу коррозии нижней кромки двери

Впрочем, на что действительно стоит обратить внимание владельцам А6 С5, особенно в кузове Avant, — это пятая дверь. Как ни странно, заводом-изготовителем не предусмотрено никаких отверстий на ее нижней кромке — а значит, влага неизбежно собирается там и делает свое «рыжее» дело. Поэтому при случае загляните под хромированную накладку — там наверняка уже есть работа для маляров. На данном экземпляре проблема уже решена: дверь подкрашивалась превентивно, до появления обширной коррозии.





Обычно пристальное внимание Сергей уделяет и осмотру подкапотного пространства, ведь коррозия может образовываться и на плохо защищенных участках силовых элементов — лонжеронов, «чашек» и т.д. Но у данной модели настолько плотная компоновка под капотом, что для осмотра нужно много чего демонтировать.

«Думаю, это не имеет смысла — комментирует Сергей — судя по идеальному состоянию всего кузова и в подкапотном пространстве все будет очень хорошо».

Что ж, можно подвести итоги: поколения Audi А6 С5 действительно способны подтвердить репутацию «не гниющих» — но при условии отсутствия «колхозного» ремонта и следов жесткой эксплуатации. Из слабых мест — пятая дверь и наружная кромка боковых дверей, которые не мешало бы обработать проникающим антикором, чтобы собирающаяся там вода не провоцировала возникновение коррозии.

Audi A4: современнее, но вызывает больше вопросов





Переходим к Audi А4 С7. Ее днище на первый взгляд производит такое же благоприятное впечатление — все чисто и аккуратно, а боковины днища прикрыты широкими пластиковыми накладками, что надежно защищает их от «пескоструя». «Зато грязь и соль может накапливаться под ними, а это может быть еще страшнее» — комментирует Сергей, откручивая щитки. И тут же добавляет: «Все же „немцы“ не могут не восхищать — посмотрите, гайки на щитках сделаны несъемными, чтоб не потерялись при демонтаже!». Оттягиваем щиток вниз, и… вот она, картина маслом!





С первого взгляда все идеально — чисто и аккуратно. Но стоит присмотреться, и становится видно, что коррозия уже обосновалась на силовом элементе кузова — аккурат на стыке. То есть «гнездо» уже есть, и появление гнили — лишь вопрос времени.



Коррозия здесь пока еще в начальной стадии развития, но уже нужно думать о борьбе с ней

«У Audi есть одна особенность — рассказывает Сергей — коррозия не кузова появляется очень-очень долго, но, если уже появилась, затем развивается стремительно. Можно купить приличный с виду автомобиль, а через два-три года иметь большие проблемы по кузову».

Здесь, как видим, все еще в начальной стадии, однако коррозия сама по себе никуда не исчезнет — вопрос нужно решать.





Идем дальше — и находим другие проблемные места. На фото выше — правый задний лонжерон в районе пружины. Поверхностная (на вид) коррозия уже основательно здесь обжилась, досталось и сварным швам, особенно в месте соединения с нишей колесной арки. Здесь уже даже не нужен эндоскоп, достаточно посветить фонариком и полюбоваться.



А вот так выглядит левый лонжерон…

Здесь проблем поменьше, но коррозия тоже есть. Судя по всему, ниши задних колесных арок и прилегающие к ним детали — проблемное место Audi.



В Audi A6 задний лонжерон и прилегающие элементы обработаны лучше и не имеют коррозии

Но тогда почему мы не заметили там ничего в «а-шестой»? Снова загоняем машину на подъемник и понимаем, что у «старушки» конструкция данного кузовного элемента радикально отличается — сварные швы так не выступают, да и заводской антикор здесь явно качественнее. Именно поэтому нет и намека на коррозию.





Продолжаем осмотр А4 С7. От днища переходим к дверям, и Сергей восхищенно показывает на сливные отверстия на нижней кромке дверей: «Вот какими они должны быть! Большими и прямоугольными, чтоб ни капли влаги не задерживалось!». Неудивительно, что кромки дверей в идеальном состоянии, и даже эндоскоп не обнаруживает критичного скопления влаги.





А вот крышке багажника повезло меньше: со сливными отверстиями там беда, поэтому с одной стороны крышка идеальная, а с другой — уже съедена коррозией. Что это значит? Правильно: минимум — кузовной ремонт и покраска элемента, максимум — еще и его замена.





С капотом, поскольку у С7 он алюминиевый, никаких вопросов не возникает. А вот в месте, где он соединяется с металлическими петлями, может возникнуть электрохимическая коррозия — а это уже пострашнее, чем обычный рыжий налет на металле. Поэтому такие места тоже желательно обрабатывать, особенно в сезоны с высокой влажностью.



На лонжероне под капотом Audi A4 скапливается соль, превращаясь в настоящий «сугроб»

«О, вот как раз то, что я хотел вам показать! — восклицает Сергей, заглянув в подкапотное пространство — посмотрите, сколько соли скопилось на лонжероне!»

Поскольку у четырехцилиндровой А4 свободного пространства под капотом значительно больше, появляется возможность не только увидеть, но и сфотографировать «сугроб» на лонжероне.





Антикор — антикором, но соляные отложения на силовых элементах кузова все равно слегка раздражают. Что с ними можно сделать? Загонять машину на мойку днища каждые 3 дня?

«Можно и так — отвечает Сергей — а можно просто пролить все вот такие „скопления“ составом „антисоль“. Это недорого, но эффективно, и работает мгновенно».

Действительно: мы попробовали нанести «антисоль» на лонжерон, и уже через минуту он был девственно чист. Нужно будет попросить владельца осмотреть его неделю спустя — появится ли там новый «сугроб»?



Стык крыла, порога и передней двери — потенциальный тайник для соли и последующей коррозии

«Кстати, еще одно место у Audi — комментирует Сергей — которое неплохо бы обработать хоть каким-нибудь антикоррозийным, желательно проникающим -это стык переднего крыла, порога и передней двери. В это место попадает очень много влаги и соли — стекает по стойке, залетает из-под колеса, но при этом накладка не дает этому составу испаряться».

Увы, но для того, чтобы осмотреть данное место, пришлось бы разбирать накладку — чего мы, по договоренности с хозяевами авто, не имели права делать. А жаль — было бы интересно, что там творится с кузовом.

Впрочем, у Audi A4 C7 и так оказалось на удивление много мест, уже явно требующих внимания специалистов по антикору. Задние арки и лонжероны требуют его уже настоятельно, крышка багажника — тоже. Остальные очаги еще не критичны, но тоже неприятны — и через пару лет станут еще краше и ужаснее. Так что, увы, Audi — ржавеют. Но не все: как показала Audi А6 С5, машина может быть идеальной в 12-летнем возрасте. Что, кстати, в очередной раз подтверждает тезис о том, что «раньше деревья были большими, а машины — лучше».