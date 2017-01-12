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Рынок труда Беларуси по-прежнему испытывает дефицит медиков и избыток экономистов. Об этом свидетельствует анализ спроса и предложения по профессиям, востребованным на рынке труда.

Как сообщили БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты, уже несколько лет лидеры в рейтинге трудоизбыточных и трудонедостаточных профессий остаются бессменными. При этом ситуация меняется в зависимости от региона - наблюдается традиционный структурный и территориальный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

На 1 декабря 2016 года в городской местности статус безработного был у 26 врачей-специалистов, а потребность в них (исходя из количества вакансий, заявленных нанимателями в госслужбу занятости) в 70 раз больше - 1857. Для 7 безработных фельдшеров предлагается в городах страны 224 рабочих места, а для 2 безработных фельдшеров-лаборантов выбор еще шире - 341 предложение о трудоустройстве.

На 1 декабря 2016 года не зарегистрировано ни одного безработного провизора, рентгенлаборанта и фармацевта, а вакансий для них - 92, 90 и 72. Наниматели заявили о 97 вакантных местах для акушерок, а зарегистрировано в службе занятости только 2 безработных. Спрос нанимателей на медицинских сестер в городской местности почти в 50 раз превышал предложение: на 2090 вакансий условно претендовали 42 человека с соответствующим средним специальным образованием.

Как и в предыдущие годы, медики в дефиците не только в городах, но и на селе. Так, в сельской местности недостает 121 врача-специалиста и 159 медицинских сестер, а на учете по безработице состоят 1 врач и 6 медсестер. Востребованы работники и в сфере образования. Так, в городах на начало декабря прошлого года были свободны 158 рабочих мест для воспитателей дошкольных учреждений - при 36 безработных с соответствующим дипломом.

В службе занятости зарегистрировано по 15 педагогов дополнительного образования и педагогов-психологов, а вакансий по каждой специальности - свыше 120. На 7 безработных руководителей физвоспитания - 93 предложения рабочего места.

В городской местности ощущается также нехватка инженеров-программистов (на 37 безработных - 178 вакансий), художественных руководителей (на 4 безработных - 86 вакансий), инструкторов по лечебной физкультуре (на 1 безработного - 69 вакансий), библиотекарей (на 17 безработных - 103 вакансии), аккомпаниаторов (на 3 безработных - 133 вакансии).

А вот администраторов в городской местности - избыток (130 безработных на 30 вакансий). Сложно найти в городе рабочее место экономистам, юристам. На 1 декабря 2016 года в службе занятости зарегистрировано 279 безработных горожанина с дипломом экономиста, а потребность нанимателей в них - лишь 79 (в 3,5 раза меньше). Конкуренция наблюдается и среди юристов, юрисконсультов: на 79 вакансий претендует 181 человек.

При этом достигнут баланс по ранее избыточным специальностям бухгалтера и главного бухгалтера, менеджера, специалиста по продажам - численность безработных и количество вакансий практически одинаково.

В городской местности продолжает изменяться структура спроса и предложения по рабочим специальностям, отмечается существенное снижение напряженности в этом сегменте рынка труда (соотношение безработных и вакансий). При этом по-прежнему востребованы арматурщики, монтажники, операторы ЭВМ, парикмахеры, сборщики обуви и др. Гораздо меньше вакансий, чем безработных по таким рабочим профессиям, как дорожный рабочий, облицовщик-плиточник, столяр, слесарь механосборочных работ, станочник.

Как свидетельствует анализ баланса спроса и предложения на селе, наниматели испытывают потребность в агрономах, главных агрономах, агрономах по защите растений и по семеноводству, агрономах-садоводах - на 8 безработных приходилось 117 вакансий.

В неизменном приоритете для сельских нанимателей остаются ветврачи и главные ветврачи (на 6 безработных - 423 вакансии), зоотехники, главные зоотехники, зоотехники-селекционеры (на 7 безработных - 358 вакансий), инженеры, главные инженеры (28 и 143), бухгалтеры, главные бухгалтеры (39 и 136). При этом на 26 безработных экономистов приходится 60 вакансии, на 10 юристов, юрисконсультов - 36 предложений рабочего места.

Среди самых востребованных рабочих профессий в сельской местности - тракторист-машинист сельскохозяйственного профиля (на 60 безработных 294 вакансии), оператор машинного доения (87 и 436), арматурщик (2 и 122), бетонщик (24 и 89). Анализ спроса и предложения по востребованным на рынке труда профессиям проводится в Беларуси дважды в год - по состоянию на 1 июня и 1 декабря.

