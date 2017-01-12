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По данным международного рейтингового агентства Moody’s, рост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом, и лишь экономика Беларуси, как ожидается, опять покажет сокращение.

Такой вывод содержится в обзоре по девяти странам СНГ, пишут Naviny.by .

«Правительства стран СНГ справились с шоком нефтяных цен, используя проверенные методы, такие как введение плавающего валютного курса и ужесточение денежной и фискальной политики. Это помогло смягчить последствия падения цен на нефть и позволит большинству стран СНГ показать некоторое улучшение экономики в 2017 году, — поясняет один из авторов отчета — старший вице-президент агентства Moody’s Кристин Линдоу. — Однако макроэкономический прогноз остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют».

Рост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом. Агентство Moody’s прогнозирует, что темпы роста по региону вырастут с 1% в 2016 году до 2% в 2017 году и до 3% в 2018 году. Некоторое повышение цен на нефть, вероятно, позволит правительствам стран — экспортеров нефти допустить определенные послабления в бюджетной и денежной политике, а в странах — импортерах нефти будет отмечаться некоторое увеличение притока денежных переводов.

Агентство Moody’s ожидает, что после двух лет рецессии Россия, чья экономика несоизмеримо больше экономик других стран СНГ, в 2017 году покажет положительный, хотя все еще скромный, рост ВВП на уровне 1%. «Это будет способствовать улучшению положения во всем регионе благодаря торговым и финансовым связям между странами. Только экономика Беларуси, как ожидается, опять покажет сокращение в 2017 году», — прогнозирует Moody’s.

В долгосрочной перспективе ожидается, что темпы роста экономик стран СНГ останутся невысокими, и это будет ключевым сдерживающим фактором для их суверенных рейтингов.

В январе—ноябре прошлого года белорусский ВВП снизился на 2,7%. При этом официальный прогноз на 2016 год, утвержденный в декабре 2015-го, предусматривал рост ВВП на 0,3%.

По прогнозам белорусских властей, ВВП Беларуси в 2017 году вырастет на 1,7%.