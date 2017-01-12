МИНСК, 13 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, однако уже в понедельник 16 января похолодает, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По информации синоптиков, активные атмосферные фронты от циклона над Финским заливом принесут обильные снегопады – ожидается, что в ближайшие дни выпадет до 8 сантиметров снега.

"В субботу будет облачно, утром и днем на большей части территории пройдет сильный мокрый снег, температура ночью составит от –1 до –7°С, днем – от –3 до +2°С", – сказал Рябов.

По его словам, в воскресенье погода улучшится, республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием малоактивных фронтальных систем – ожидается кратковременный снег, ночью температура опустится до –2..–8°С, днем термометры покажут 0..–5°С.

"В начале следующей недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха", – уточнил собеседник Sputnik.

Так, в понедельник 16 января пройдет небольшой снег, температура ночью составит –4..–10°С, днем – от –2 до –7°С.