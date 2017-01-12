﻿﻿ Рябов: в субботу сильный мокрый снег, в понедельник похолодает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рябов: в субботу сильный мокрый снег, в понедельник похолодает

13.01.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, однако уже в понедельник 16 января похолодает, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: в субботу сильный мокрый снег, в понедельник похолодает
© flickr.com/ LWYang
Выходные в Минске: куда пойти 14 и 15 января

По информации синоптиков, активные атмосферные фронты от циклона над Финским заливом принесут обильные снегопады – ожидается, что в ближайшие дни выпадет до 8 сантиметров снега.

"В субботу будет облачно, утром и днем на большей части территории пройдет сильный мокрый снег, температура ночью составит от –1 до –7°С, днем – от –3 до +2°С", – сказал Рябов. 

По его словам, в воскресенье погода улучшится, республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием малоактивных фронтальных систем – ожидается кратковременный снег, ночью температура опустится до –2..–8°С, днем термометры покажут 0..–5°С.

"В начале следующей недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха", – уточнил собеседник Sputnik.

Так, в понедельник 16 января пройдет небольшой снег, температура ночью составит –4..–10°С, днем – от –2 до –7°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обильные снегопады принесут активные атмосферные фронты циклона над Финским заливом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Роботы наступают: Сбербанк заменит ими около трех тысяч юристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика