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Рябов: в субботу сильный мокрый снег, в понедельник похолодает
13.01.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, однако уже в понедельник 16 января похолодает, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По информации синоптиков, активные атмосферные фронты от циклона над Финским заливом принесут обильные снегопады – ожидается, что в ближайшие дни выпадет до 8 сантиметров снега.
"В субботу будет облачно, утром и днем на большей части территории пройдет сильный мокрый снег, температура ночью составит от –1 до –7°С, днем – от –3 до +2°С", – сказал Рябов.
По его словам, в воскресенье погода улучшится, республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием малоактивных фронтальных систем – ожидается кратковременный снег, ночью температура опустится до –2..–8°С, днем термометры покажут 0..–5°С.
"В начале следующей недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха", – уточнил собеседник Sputnik.
Так, в понедельник 16 января пройдет небольшой снег, температура ночью составит –4..–10°С, днем – от –2 до –7°С.
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Обильные снегопады принесут активные атмосферные фронты циклона над Финским заливом.
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