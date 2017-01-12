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Ракеты "Томагавк" научили поражать движущие цели

13.01.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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Крылатые ракеты «Томагавк» стали еще опаснее: испытания модификации Block IV подтвердили ее способность поражать подвижные цели, сообщает компания-производитель Raytheon.


Фото: Raytheon

Стрельбы проводились с борта эсминца USS Pinckney типа Arleigh Burke на испытательном полигоне у берегов Южной Калифорнии. За полетом следили представители командования ВМС США из штаба в Норфолке (штат Вирджиния).

Первая ракета поразила цель, которая двигалась по заранее заданному маршруту, вторая поразила объект, координаты которого менялись во время пуска ракеты.

Таким образом, испытания подтвердили главную особенность ракет модификации Block IV — возможность реагировать на перемещение цели в реальном времени.

Эсминец типа Arleigh Burke может нести до 56 таких ракет. Имея дальность до 1850 км и высокую точность «Томагавк» может поразить сильно защищенную цель практически в любом месте на планете.

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Имея дальность до 1850 км и высокую точность "Томагавк" может поразить сильно защищенную цель практически в любом месте на планете.

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