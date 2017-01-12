Представители израильской армии заявили, что раскрыли аферу боевиков ХАМАС, которые получали доступ к мобильным телефонам военных через мессенджеры в социальных сетях. Об этом рассказывает BBC со ссылкой на неназванного офицера израильской армии.



Изображение: IDF / bbc.com

Члены палестинской группировки находили израильских солдат в Facebook, а затем пытались завязать дружбу, используя поддельные профили. Фотографии в них принадлежали реально существующим женщинам и были украдены из их аккаунтов в социальных сетях.

«Девушки» уговорили десятки солдат установить «простое приложение, чтобы устроить видео-чат». В реальности эта программа собирала данные с камер и микрофонов их смартфонов. После этого подруги переставали выходить на связь.

Израильские военные утверждают, что никакая чувствительная информация в итоге украдена не была, однако потенциальный ущерб был огромен. ХАМАС пока не прокомментировала эти обвинения.