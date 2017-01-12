Народное радио представляет специальный проект «Народный артист». Серию концертов проекта, объединенных слоганом «музыка с любовью», откроет юбилейная программа Николая Носкова «6:0» . Шоу запланировано на 10 марта на сцене концертного зала Prime Hall.





Для минчан и гостей столицы артист вместе с музыкантами и струнным квартетом Magnetic Fantasy подготовил особую программу, приуроченную к своему юбилею «6:0».

«Мы готовим не просто концерт. Это будет масштабное шоу, которое погрузит наших слушателей в особую реальность великолепной музыки. Завораживающий тембр Николая Носкова, световое шоу, качественное чистое звучание, каждая песня, пронизанная любовью, создадут незабываемую атмосферу праздника, которую Народное радио подарит всем гостям», — комментирует Владимир Богдан, директор радиостанции Народное радио.

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На концерте прозвучат композиции рок-направления, лиричные баллады и композиции на стихи поэтов, творивших в серебряном веке. Будут исполнены любимые песни, слова которых поклонники артиста знают наизусть — «Это здорово», «Снег», «Паранойя», «Я тебя люблю», а также премьеры, подготовленные специально для юбилейной программы.

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