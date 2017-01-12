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Александра Саснович вышла в 3-й раунд квалификации Australian Open

13.01.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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На кортах Мельбурна продолжаются матчи квалификации открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Александра Саснович. Фото с сайта tennis.by

В женском одиночном разряде белоруска Александра Саснович (116-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня во втором раунде бразильскую теннисистку Паулу Кристину Гонсалвеш (170) - 4:6, 6:1, 6:3. В решающем поединке за выход в основную сетку Australian Open Саснович сыграет с китаянкой Фанчжоу Лю (141), которая сегодня победила еще одну белорусскую теннисистку Арину Соболенко (146) - 7:5, 3:6, 6:4.

Победительница юниорского Australian Open 2016 Вера Лапко (327) в стартовом матче квалификации обыграла болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) - 6:1, 5:7, 8:6, а сегодня встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (197).

В мужском одиночном разряде белорусские теннисисты уже завершили свои выступления. Владимир Игнатик (191) сначала выиграл у представителя Канады Вашека Поспишила (133) - 3:6, 6:3, 6:4, а потом уступил японцу Хироки Мория (173) - 6:4, 2:6, 3:6. Илья Ивашко (176) зачехлил ракетку после поражения в первом круге от американского теннисиста Раджива Рама (129) - 4:6, 4:6.

Для выхода в основную сетку Australian Open нужно преодолеть три квалификационных барьера. Основной этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

 
 
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На кортах Мельбурна продолжаются матчи квалификации открытого чемпионата Австралии по теннису

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