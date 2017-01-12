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Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Египет и Судан

13.01.2017 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Египет и Судан

фото: pan-terra.com.ua

Визиты запланированы на 15-17 января, сообщает пресс-служба президента.

В Египте Лукашенко проведет переговоры с главой страны Абдель Фаттахом аль-Сиси - в узком и расширенном составах. На повестке дня широкий спектр вопросов – торгово-экономичекое, гуманитарное сотрудничество, развитие производственной кооперации. Планируется, что по итогам встречи дуту подписаны совместные документы.

Помимо президента Египта, Лукашенко встретится с главой правительства страны и другими официальными лицами. Также белорусский лидер примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В Судане Лукашенко встретится с президентом страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Особое внимание на переговорах планируется уделить экономической состоавляющей межгосударственного сотрудничества. В программе визита также встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и Председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

Во время нахождения Лукашенко в столице Судана здесь пройдет белорусско-суданский деловой форум.

 
 
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Визиты запланированы на 15-17 января, сообщает пресс-служба президента.

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