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Водитель случайно снял новейший колесный танк китайских морпехов

13.01.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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В сети появились снимки новейшей десантно-штурмовой броенемашины ZTL 11, сообщает janes.com. Броневик был раскрашен в камуфляжные цвета морской пехоты, элитных войск народно-освободительной армии Китая.


Фото: inews.gtimg.com

ZTL 11 имеет колесную формулу 8×8, способна плавать и вооружена 105-мм нарезной пушкой, позволяющей бороться с танками противника и эффективно поддерживать огнем пехоту. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель.


Фото: inews.gtimg.com

Другие технические характеристики ZTL 11 китайцами не разглашаются. Местные военные надеются, что новинка сделает морскую пехоту более мобильной и повысит ее огневую мощь. В целом ZTL 11 отводится роль легкого танка, который можно быстро высадить на неподготовленное побережье и подавить оборону противника.

Подобные тяжелые пушечные бронеавтомобили часто называют неофициальным термином «колесные танки».

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Броневик был раскрашен в камуфляжные цвета морской пехоты, элитных войск народно-освободительной армии Китая.

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