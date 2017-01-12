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Водитель случайно снял новейший колесный танк китайских морпехов
В сети появились снимки новейшей десантно-штурмовой броенемашины ZTL 11,
ZTL 11 имеет колесную формулу 8×8, способна плавать и вооружена 105-мм нарезной пушкой, позволяющей бороться с танками противника и эффективно поддерживать огнем пехоту. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель.
Другие технические характеристики ZTL 11 китайцами не разглашаются. Местные военные надеются, что новинка сделает морскую пехоту более мобильной и повысит ее огневую мощь. В целом ZTL 11 отводится роль легкого танка, который можно быстро высадить на неподготовленное побережье и подавить оборону противника.
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Броневик был раскрашен в камуфляжные цвета морской пехоты, элитных войск народно-освободительной армии Китая.
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