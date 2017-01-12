Несмотря на большее количество потерпевших (более 30 человек), в зале суда Гомельского района немноголюдно. Кроме судьи, гособвинителя, обвиняемой и ее сожителя, который проходит по делу как свидетель, на первое судебное заседание пришла лишь одна потерпевшая. Остальные пострадавшие, ссылаясь на различные обстоятельства, в суд не явились. Оно и понятно: попавшись по собственной глупости на «развод», люди потеряли не слишком большие деньги. Общая сумма, на которую 19-летняя обвиняемая обманула за полгода , «выдавая» кредиты под минимальный процент, составила 500 рублей.





19-летняя Светлана родом из Лоевского района, около двух лет назад она познакомилась со своим гражданским мужем и переехала к нему в Гомельский район. На его зарплату (около 400 рублей) плюс детское пособие и жила семья. Светлана — молодая мама, у нее есть двухлетняя дочь от первого брака и, кроме того, сейчас она находится на восьмом месяце беременности. Судима раньше не была, после окончания школы нигде не работала — занималась воспитанием ребенка.

Девушка не похожа на отпетую мошенницу и, видимо, только в зале суда осознала, каких наломала дров, решив провернуть обманную уловку, аналогичную той, на которую сама ранее попалась. Еще в ходе следствия вину она признала полностью, что неоднократно подчеркивала и во время первого заседания. Светлана отказалась от адвоката. На суде пояснила, что с материальным положением это не связано и защищать себя на процессе будет сама.

В 2015 году, перед Новым годом, Светлана со своим сожителем Александром хотели взять кредит. Но процент в банках был для них слишком высок, и найдя на страницах соцсети «ВКонтакте» группу с объявлениями о выдаче денег в долг, семья сразу же написала некой Арине Самарской.

— Там был очень маленький процент, гораздо меньше чем в банке. Я и написала, что нам это интересно. Мне ответили, что нужно перевести сначала тысячу российских рублей, а позже — еще две, на номер мобильного телефона [российского]. А потом меня добавили в черный список. Я написала с аккаунта Саши, сестры, но им тоже не ответили и заблокировали. Когда позвонили на тот номер — абонент оказался недоступен. Поняла, что обманули.

На вопрос гособвинителя, с какой же целью обвиняемая поступила подобным образом, девушка искренне растерялась и не знала что ответить.

— Не знаю, как сказать… Получается, что с целью обмана.

— А на что рассчитывали, когда все это затеяли?

На этот вопрос молодая мама только пожала плечами.





Светлана решила действовать по точно такой же схеме, как и «Арина Самарская», которая ее обманула с выдачей кредита. Создала аккаунты в соцсетях, скопировала необходимую информацию для размещения о «кредитах» из переписки со своей обидчицей и стала принимать сообщения от нуждающихся в займах.

Каждый писавший просил разную сумму, но процент необходимый перевести на карточку составлял чуть меньше 10 рублей.

Так называемую комиссию на сбор необходимо было перевести на карт-счет Александра. У девушки также есть банковская карточка, но при зачислении денег на ее счет необходимо было указывать Ф.И.О., а в случае с карточкой сожителя — нет, только номер счета.

Девушка утверждает, что ее сожитель доступа к «бизнес"-аккаунтам не имел. Да и особо не интересовался, откуда на карточку поступали дополнительные деньги.

— Интернет-банкингом не пользуюсь. А баланс проверяю один раз в месяц, в день зарплаты. Деньги пришли, я их снял, да и все, а карточка всегда дома была, — Александр за гражданскую супругу переживает не меньше самой девушки, то и дело оглядываясь на нее во время разговора с судьей, несмотря на то, что показания против близкого человека он мог не давать.

27-летняя Ольга, которая нуждалась в сумме около 200−300 рублей, наткнулась на объявление Светланы в соцсети написав в поиске «Деньги в долг».





— Нужную мне сумму автор объявления обещала на год или полтора под очень низкий процент, гораздо ниже, чем в любом банке. Я написала, мне ответили, что на соответствующий карт-счет нужно перечислить чуть больше девяти рублей. Я перевела восемь, так как на карте больше не было. А на следующий день попросили дополнительно перевести еще 10 рублей. Я взяла в долг и также положила их на тот карт-счет. Затем сказали, что нужно подождать и мне переведут деньги. Прошло 2−3 часа, а после меня добавили в «черный список». Тогда я поняла, что меня обманули. Сумма была небольшая, поэтому в милицию обращать не стала. И уже после того, когда узнала, что я была не одна такая, то написала заявление.

Потерпевшая Ольга не требует возместить вред. Послушав историю Светланы она не думает, что те деньги сделают ее богаче. Но считает, что привлечь мошенницу к уголовной ответственности все-таки стоит. Как именно — на усмотрение суда.

Как долго продолжалась бы выдача «фэйковых» кредитов с хорошими процентами неизвестно. Обвиняемая говорит, что после нескольких месяцев обмана люди все чаще стали писать в соцсети и грозить милицией. И размещать объявления она почти перестала.

Светлана поняла, что доигралась, после того, как Александру летом 2016 года позвонили из минского РОВД и попросили приехать в столицу — один из потеревших написал заявление. Минчанину девушка деньги вернула, но правоохранители Минска передали информацию коллегам в областной центр, чтобы проверить, не было ли похожих случаев по месту жительства.





В судебном заседании пока объявили перерыв. Кроме того, срок беременности Светланы составляет 38 недель и ей скоро рожать. Также сторона гособвинения должна обеспечить явку всех потерпевших по данному уголовному делу о мошенничестве. Напомним, минимальное наказание, которое грозит девушке — общественные работы, максимум по этой статье — лишение свободы на срок до 3 лет.