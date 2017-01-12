Ученые из Йельского университета продемонстрировали, что грызуна, чьи челюсти используются для поедания зернышек, можно превратить в грозного убийцу, если включить его «инстинкт хищника». Исследовательская работа об этом опубликована в журнале Cell , кратко об этом рассказывает издание « Индикатор ».



Мышь гонится за насекомым. Фото: Ivan de Araujo / indicator.ru

Найти области мозга, включающие охотничьи инстинкты животных, помогла оптогенетика — новый метод контроля над импульсами внутри живого организма с помощью света. Доставщиками специальных опсинов (точнее, кодирующих их генов) в клетку служат векторы — безобидные вирусы, которые встраивают нужный участок ДНК в ДНК клетки.

Находясь в мембране, они меняют свою форму, реагируя на свет определенной длины волны, и пропускают внутрь клетки положительно заряженные ионы, из-за чего меняется соотношение зарядов внутри и снаружи. В результате образуется разница потенциалов и возникает электрохимический сигнал, который активирует цепочки и сети нервных клеток.

Избирательно манипулируя разными типами нейронов, ученые нашли группу, которая отвечает за преследование добычи, и еще одну, отвечающую за убийство жертв. В роли добычи выступали не только такие неживые объекты, как палочки, крышки от бутылок, двигающиеся игрушечные жуки, но и живые насекомые (сверчки).

«Мы включили лазер, и они стали прыгать на объекты, хватать их лапками и энергично кусать, как если бы они пытались схватить и убить добычу», — так описывает мышиные метаморфозы глава исследовательской группы Иван де Аруджо, доцент психиатрии Медицинской школы Йельского университета из лаборатории имени Джона Пирса.

Сейчас ученые пытаются понять, какая информация от органов чувств поступает в миндалевидное тело, чтобы определить, что запускает механизмы поведения хищника и как координируются две группы нейронов, одна из которых отвечает за укус, а другая — за преследование. «Мы получили контроль над их анатомическим воплощением, поэтому мы надеемся, что в будущем сможем управлять ими еще точнее», — сообщает де Араджо.

Интересно, что животные не кусали при этом своих сородичей, хотя известны корреляции активности миндалевидного тела с уровнем агрессивности. «Система не просто усиливает агрессию, — поясняют авторы работы. — Судя по всему, она связана с интересом животного к получению пищи». А вот голод оказался связанным с охотничьими инстинктами и заставлял мышей активнее преследовать добычу.

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