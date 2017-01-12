МОК лишил белорусских спортсменов высоких результатов Олимпиады в Пекине. Игры 2008 года больше не являются для нашей страны самыми успешными.

После повторной проверки допинг-пробы толкательницы ядра Надежды Остапчук, были обнаружены запрещенные вещества: туринабол и тамоксифен. Обнаружение запрещенных препаратов стало причиной лишения Остапчук бронзовой медали летних Игр-2008 в Пекине.

Кроме этого, МОК принял решение аннулировать результаты белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник. На пекинской Олимпиаде она была четвертой, и после того, как была дисквалифицирована золотая медалистка Оксана Менькова, белорусская спортсменка могла бы претендовать на бронзу. Но выявленный в ее пробе туринабол лишил ее этой возможности.

Отметим, что ранее Надежду Остапчук из-за допинга лишили золотой медали лондонской Олимпиады. Тогда в ее пробе был выявлен анаболический стероид метенолон.

Олимпиада-2008 стала самой успешной для команды Беларуси. Изначально сборная завоевала 19 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых. Однако после перепроверки допинг-проб, белорусскую команду лишили одной золотой, одной серебряной и четырех бронзовых медалей.