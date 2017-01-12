Не прошло и недели с триумфа на «Золотом глобусе» , как американский мюзикл « Ла-Ла Ленд » вышел в столичный прокат. AFISHA.TUT.BY посмотрела фильм одной из первых и объясняет, почему с большой долей вероятности «Ла-Ла Ленд» понравится и хипстерского вида синефилам, и монструозным здоровякам, и их подругам «ставьте лайки, подписывайтесь на канал».





За плечами режиссера Дэмьена Шазелла до мюзикла был всего один полный метр — картина «Одержимость». С таким багажом он вполне мог бы лететь любым лоукостом из Вильнюса в Барселону. С другой стороны, удельный вес «Одержимости» складывается из десятков наград, критических од и зрительских восторгов. То бишь никакого Ryanair. Тем самым вторая режиссерская работа ожидалась одновременно с нетерпением и настороженностью. Но уже после сентябрьского Венецианского фестиваля, где «Ла-Ла Ленд» приняли более чем тепло, стало понятно, что перед нами не просто новый любимчик публики, но и один из главных претендентов на «Оскар».

По мюзиклам в Штатах не проходился только ленивый. Но после «Чикаго» американские музыкальные фильмы девальвировались похлеще белорусского рубля. Шазелл вдохнул в них новую жизнь, показав и рассказав, что даже в таком «нафталиновом костюме» можно оставаться в авангарде моды. Он вычистил из жанра все, что пытались в него нашпиговать за последние 30 лет реаниматологи от кино, — и явил миру «чистейшей прелести чистейший образец» — гармоничный симбиоз музыки и изображения.





У Шазелла во второй раз получилась вдохновляющая, но отрезвляющая ода американской мечте, снятая на Олимпе всех мечтателей — на голливудских холмах. И хоть в первый раз он стирал до крови ладошки барабанщику, а во второй забавляется с ванильными лавстори, американец не изменяет себе. Он говорит о компромиссе как единственно возможном успешном сценарии отношений. И о мечтателях, которые двигают этот мир. Просто не всегда удача в отношениях и удача на пути к цели встречаются одному человеку. И грандиозная по красоте финальная сцена разбавляет общую приторность щепоткой перца, намекая, что жизнь — череда жертв одного во имя другого — например, мечты во имя семьи или наоборот. И никакой это не спойлер, господа, оглянитесь по сторонам.





Можно подумать, что Шазелл перестраховывается и делает кино, которое придется по душе академикам и всей голливудской братии (а мы напоминаем, что по части претензии на «Оскар» у «Ла-Ла Ленда» если и будет конкурент, то только Скорсезе). Но уже на первой сцене вы отбросите все мысли о коварном плане и будете отбивать ножкой в такт с героями. Оммаж жанру, реверанс крупным студиям, увлечение ретрофлером фильмов 50-х и 60-х годов, любование павильонами и многократные признания в любви кино как искусству. От мюзиклов начала звуковой эры до «Шербурских зонтиков» — Шазелл возвращает нас в прошлое, не забывая при этом оставаться современным. Мы все это проходили с «Артистом» Хазанавичуса и рукоплескали всем его пяти «Оскарам».



И хоть это не главное, но технически «Ла-Ла Ленд» безупречен. Филигранная работа со звуком, светом, крепкая режиссура и особенно — мы помним еще по «Одержимости» — драматургия. В этот раз ко всем предыдущим достоинствам добавляется еще виртуозное владение камерой. В руках шведа Линуса Сандгрена она демонстрирует чудеса хореографичности наряду с актерами. Райан, который Гослинг, а не «Дэдпул», и Стоун, которая Эмма, а не «Роллинг», — эталонные типажи для своих персонажей. Соседи из-за угла, которых легко можно встретить в продуктовом после полудня, но при этом харизматичные и обладающие магнетизмом. И, пожалуй, самое главное, глубоко понимающие своих героев. Эмма Стоун на церемонии вручения «Золотого глобуса» назвала эту награду заслугой всех девушек, которые так же, как она когда-то, штурмуют сотни прослушиваний и раз за разом рвут обратный билет из Лос-Анджелеса в Аризону. А Гослинг подчеркнул, что стоит на сцене только благодаря тому, что заботу о семье и доме во время его съемок взяла на себя супруга актера Ева Мендес.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



При всех эстетических и смысловых различиях «Ла-Ла Ленд» обладает примерно тем же набором лекарственный свойств, что и бойловский «Миллионер из трущоб». В то время, когда СМИ клеймят «фейковыми» , популизм побеждает честность, а реальность теряет в цене, выход остается один — «через сувенирную лавку» в эфемерный мир грез. И припев Стоун «за тех, кто грезит» — гимн на прощание.

Когда: с 12 января. Где: почти во всех кинотеатрах Минска. Сколько: от 4 рублей.