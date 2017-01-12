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Нацбанк рассчитывает выручить 600 миллионов долларов от продажи облигаций в первом квартале

13.01.2017 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк рассчитывает выручить 600 миллионов долларов от продажи облигаций в первом квартале

фото: euroradio.fm

Такая информация содержится на сайте главного банка страны.

12 января был проведен аукцион по первичному размещению облигаций Нацбанка, номинированных в иностранной валюте, в форме аукциона процентных ставок на срок 365 дней.

К аукциону было допущено 28 заявок от 13 участников со ставками от 4,3% до 8,0% годовых на общую сумму 180,54 млн долларов США. Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 93,33 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 6,14% годовых, удовлетворено 19 заявок от 11 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по первичному размещению облигаций Нацбанка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 26 января, определен в объеме 150 млн долларов, а на весь первый квартал 2017 года — 600 млн долларов США, уточняет главный банк страны.

 
 
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