﻿﻿ Брестчане задержаны за изготовление оружия и продажу наркотиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брестчане задержаны за изготовление оружия и продажу наркотиков

13.01.2017 12:34 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Изготовлением и сбытом оружия, продажей наркотиков промышляла, по данным МВД, преступная группа из Бреста.

По данным следствия, группа состояла из троих безработных мужчин из Бреста, всем им около 30 лет. Они, отметили в МВД, продавали оружие и наркотики, которые в Беларусь поступали из Украины.

Все трое были задержаны 11 января при попытке продажи очередной партии оружия. При задержании, пояснили в правоохранительных органах, были конфискованы патроны для пистолета и более 1 кг тротила, а также 25 г наркотика (амфетамина). Позже были найдены и другие патроны, а также детали оружия, передает БелТА.

«Один из подозреваемых был приверженцем радикальной формы языческого вероисповедания "русское навославие", в которое входят элементы сатанизма», - пояснили в МВД. По их данным, участники группы являются поклонниками языческого движения «Белый фронт» и «Славянское возрождение». Среди того, что вменяется в вину подозреваемым, и интерес к украинскому движению «Правый сектор».

Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенном группой лиц, и незаконном обороте наркотических веществ.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изготовлением и сбытом оружия, продажей наркотиков промышляла, по данным МВД, преступная группа из Бреста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
SEED-миссия МАГАТЭ будет работать в Беларуси 16-20 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика