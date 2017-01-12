Изготовлением и сбытом оружия, продажей наркотиков промышляла, по данным МВД, преступная группа из Бреста.

По данным следствия, группа состояла из троих безработных мужчин из Бреста, всем им около 30 лет. Они, отметили в МВД, продавали оружие и наркотики, которые в Беларусь поступали из Украины.

Все трое были задержаны 11 января при попытке продажи очередной партии оружия. При задержании, пояснили в правоохранительных органах, были конфискованы патроны для пистолета и более 1 кг тротила, а также 25 г наркотика (амфетамина). Позже были найдены и другие патроны, а также детали оружия, передает БелТА .

«Один из подозреваемых был приверженцем радикальной формы языческого вероисповедания "русское навославие", в которое входят элементы сатанизма», - пояснили в МВД. По их данным, участники группы являются поклонниками языческого движения «Белый фронт» и «Славянское возрождение». Среди того, что вменяется в вину подозреваемым, и интерес к украинскому движению «Правый сектор».

Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенном группой лиц, и незаконном обороте наркотических веществ.