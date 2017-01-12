МИНСК, 13 янв — Sputnik. SEED-миссия МАГАТЭ, приглашенная белорусской стороной еще в 2014 году, будет работать на БелАЭС 16-20 января, сообщил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"На следующей неделе в Беларусь прибывает миссия SEED МАГАТЭ, с 16 по 20 января эксперты миссии оценят с точки зрения внутренней и внешней безопасности устойчивость площадки АЭС, ее устройств и компонентов", — сообщил Мирончик.

Он подчеркнул, что Беларусь пригласила данную миссию еще в 2014 году, в том числе и с учетом позиции Литвы. Пресс-секретарь заметил, что все миссии МАГАТЭ проводятся на добровольной основе, хотя принимающая страна может высказать возражения или замечания по поводу состава миссии. В данном случае Минск никаких возражений не высказывал.

Мирончик уточнил, что обычно отчеты таких миссий готовятся в течение полугода, но достигнута договоренность об ускорении процесса работы над этим документом.

"В среднем подготовка отчета занимает три-шесть месяцев, такие длинные сроки обусловлены внутренними процедурами согласования в МАГАТЭ", — пояснил он. Минск и МАГАТЭ договорились о том, чтобы максимально ускорить этот процесс.

"Мы ориентируемся самое раннее на март", — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о сроках подготовки отчета миссии.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь в ответ на многочисленные претензии Литвы в связи с инцидентами на БелАЭС и спором в свете положений Конвенции Эспо выступила с инициативой приглашения внеплановой SEED-миссии МАГАТЭ и пообещала направить отчет о работе миссии всем заинтересованным государствам, в том числе странам Евросоюза.

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