Осенью прошлого года Мингорисполком изъял участок на улице Минска изъяли у прежних владельцев">Интернациональной, который выделили в свое время компании, соучредителем которой был известный бизнесмен-мошенник Сергей Демчук. Как рассказал главный инженер КУП «Минская спадчина» Михаил Жих, землю планируют выставить на аукцион.



Снаружи здание на Интернациональной 3 кажется вполне готовым. Но это — ширма.

Напомним историю долгостроя . В начале 2000-х компания «Сулона», в которой Демчуку принадлежала примерно треть, взялась строить в историческом центре, на Интернациональной, бизнес-центр «Верхний город». Но к 2011 году стало очевидно, что на объекте работы почти не ведутся. На бизнесмена завели уголовное дело. Обвинение посчитало, что Демчук путем обмана присвоил себе 11 млрд рублей дольщиков. Вместо того, чтобы вложить их в строительство, «Сулона» направила часть на финансирование другого объекта — жилого дома на улице Киселева, а часть выдавала в качестве займов юрлицам, которые также были подконтрольны бизнесмену. Тем самым были нарушены права инвесторов и законодательство.

Весной 2015 года бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество. Бизнесмен своей вины не признал. Некоторые дольщики также не считали его виновным и списывали проблемы на кризис.



Со двора здание — недострой: ни стен, ни потолков, только голый бетон и сваи

После того как стало известно о выставлении участка с недостроенным бизнес-центром на аукцион, дольщики написали открытое письмо президенту, в котором утверждают, что «чиновники Мингорисполкома пытаются обмануть Администрацию президента и 78 дольщиков». Дольщики просят отменить решение о выставлении участка на аукцион.

«Именно ответственность, а точнее, желание чиновников Мингорисполкома и руководства „Минской спадчины“, любыми путями избежать ее, и стала причиной принятия решения о выставлении на аукцион объекта, на строительство которого дольщики перечислили в 2005—2008 годах 35,77 млрд неденоминированных рублей или 16,8 млн долларов по курсу на момент оплаты. Это попытка чиновников вторично лишить дольщиков шанса на получение оплаченных офисных и торговых площадей», — пишут люди.

Дольщики уже пытались достроить объект самостоятельно — в 2010 году, когда после обращения в Администрацию президента получили предложение создать общественное объединение дольщиков и достроить объект. Предприниматели создали «ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город». В июле 2012 года участники ОО одобрили вхождение в состав ООО «Сулона» и принятие объекта для завершения строительства.

Полный текст письма можно прочесть ТУТ .

«Однако, вскоре был арестован Демчук и наложены аресты на все объекты, к которым имели отношение контролируемые им компании. Мы прошли все круги ада, чтобы освободить наш объект для завершения строительства», — пишут дольщики.

Новым застройщиком объекта Мингоирсполком решил сделать КУП «Минская спадчина». Но руководство предприятия, по словам дольщиков, предложило им сами достроить объект. Дольщики были не против. Для этого они должны были написать коллективное обращение с просьбой изъять землю с объектом незавершенного строительства у ООО «Сулона» и передать ее Общественному объединению «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город» с наделением функцией застройщика. Коллективное обращение дольщики написали и готовы были достраивать здание. Но в октябре они узнали, что участок с недостроенным объектом им не отдадут, он будет выставлен на аукцион.

«Мы знаем, что в начале января 2015 года Мингорисполком докладывал главе государства о ходе реконструкции исторического центра Минска. При этом чиновники Мингорисполкома не сочли нужным докладывать главе государства о том, что в результате выставления участка на аукцион пострадают ни в чем не повинные люди, утратив возможность получить свои площади, за которые были заплачены огромные деньги», — утверждают дольщики.

Представители общественного объединения дольщиков не раз встречались с представителями Мингорисполкома и просили передать им объект, чтобы достроить его.

«Проект объекта сделан с нарушением нормативов высотности. Этажность в новом проекте по нормативам будет уменьшена в два раза, и объем площадей в нем уменьшится соответственно. Дольщиков, готовых вторично оплатить свои площади более, чем достаточно, чтобы полностью профинансировать строительство. Мало того, при определении объема площадей в новом проекте логично оттолкнуться от заявок дольщиков. Это готовые инвесторы с готовыми деньгами, которых невозможно найти на рынке — сейчас никто не инвестирует в строительство бизнес-центров, торговых площадей и гостиниц, ибо они в огромном количестве пустуют в столице. Развалины в историческом центре города будут устранены, дольщики получат свои площади, новый застройщик гарантированно получит прибыль, что в наше время существенно».

В письме дольщики требуют, чтобы Мингорисполком незамедлительно отменил свое решение о выставлении земельного участка на аукцион. Дольщики также просят передать объект новому застройщику, государственной структуре либо общественному объединению дольщиков.





«Подтверждаем, что вторично оплатим свои площади по формуле „себестоимость, определенная застройщиком, плюс 5%“, в доказательство чего готовы подписать любые юридически обязывающие документы и депонировать в избранный застройщиком банк средства в размере 30% суммы договора, необходимые для первого платежа. Просим считать данное открытое письмо обращением в Комитет государственного контроля с просьбой проверки деятельности и наказания чиновников, которые целое десятилетие издеваются над нами. По вине этих людей в историческом центре столицы 11 лет стоят развалины долгостроя, разрушается имидж Беларуси (среди дольщиков граждане шести стран), самым беспощадным образом убивается инвестиционный климат», — пишут дольщики.

В Мингорисполкоме ситуацию со спорным объектом комментируют лаконично. Окончательного решения по объекту пока нет.

— В настоящее время прорабатывается концепция застройки этой территории и возможность проведения аукциона. Также будет произведена компенсация подтвержденных затрат на строительство объекта, — прокомментировали в Мингорисполкоме.