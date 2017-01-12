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Минск призывает Вильнюс не политизировать тему экологии и энергетики

13.01.2017 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. В Беларуси считают контрпродуктивными попытки Литвы и Евросоюза политизировать тему экологии и энергетики в свете строящейся в Беларуси АЭС.

Минск призывает Вильнюс не политизировать тему экологии и энергетики
© Sputnik / Виктор Толочко
SEED-миссия МАГАТЭ будет работать в Беларуси 16-20 января

Ранее стало известно о том, что подготовлен проект нормативного акта, по которому электроэнергия, вырабатываемая на БелАЭС и АЭС в Калининграде, будет признана экологически грязной, и страны ЕС откажутся от ее закупок. 

"Мы стремимся развивать наши отношения с Литвой в духе дружбы и добрососедства. Беларусь сотрудничает с МАГАТЭ, со Всемирной дирекцией АЭС, мы уже проводим стресс-тесты и уже принимаем SEED-миссию", — напомнил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в пятницу на брифинге в Минске.

Он заметил, что делать такие заявления еще до обнародования результатов стресс-тестов и SEED-миссии — по меньшей непрофессионально. 

"Все должны уважать авторитет и мнение международных структур, профессионально работающих по данному направлению", — сказал Мирончик. 

Он выразил надежду, что "у Евросоюза хватит опыта и профессионализма в этом вопросе". 

Мирончик также сообщил, что в первом квартале этого года пройдет третий раунд литовско-белорусских консультаций в свете обязательств Беларуси. Он не согласился с мнением некоторых белорусских экспертов, которые считают первые два раунда неудачными. 

"Обе стороны признали целесообразность общего экспертного диалога и согласились продолжать эту практику. Мы не исключаем, что будут и четвертый, и пятый раунды консультаций", — сказал официальный представитель МИД. 

Мирончик добавил, что логика белорусской стороны состоит в том, что ядерная тематика будет являться постоянной в двустороннем диалоге Минска и Вильнюса, и следует научиться находить здесь компромиссы.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси считает, что заявлять об угрозах и санкциях еще до обнародования отчета SEED-миссии непрофессионально и контрпродуктивно.

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