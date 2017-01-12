МИНСК, 13 янв — Sputnik. В Беларуси считают контрпродуктивными попытки Литвы и Евросоюза политизировать тему экологии и энергетики в свете строящейся в Беларуси АЭС.



© Sputnik / Виктор Толочко SEED-миссия МАГАТЭ будет работать в Беларуси 16-20 января

Ранее стало известно о том, что подготовлен проект нормативного акта, по которому электроэнергия, вырабатываемая на БелАЭС и АЭС в Калининграде, будет признана экологически грязной, и страны ЕС откажутся от ее закупок.

"Мы стремимся развивать наши отношения с Литвой в духе дружбы и добрососедства. Беларусь сотрудничает с МАГАТЭ, со Всемирной дирекцией АЭС, мы уже проводим стресс-тесты и уже принимаем SEED-миссию", — напомнил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в пятницу на брифинге в Минске.

Он заметил, что делать такие заявления еще до обнародования результатов стресс-тестов и SEED-миссии — по меньшей непрофессионально.

"Все должны уважать авторитет и мнение международных структур, профессионально работающих по данному направлению", — сказал Мирончик.

Он выразил надежду, что "у Евросоюза хватит опыта и профессионализма в этом вопросе".

Мирончик также сообщил, что в первом квартале этого года пройдет третий раунд литовско-белорусских консультаций в свете обязательств Беларуси. Он не согласился с мнением некоторых белорусских экспертов, которые считают первые два раунда неудачными.

"Обе стороны признали целесообразность общего экспертного диалога и согласились продолжать эту практику. Мы не исключаем, что будут и четвертый, и пятый раунды консультаций", — сказал официальный представитель МИД.

Мирончик добавил, что логика белорусской стороны состоит в том, что ядерная тематика будет являться постоянной в двустороннем диалоге Минска и Вильнюса, и следует научиться находить здесь компромиссы.