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Противники Трампа хотят сорвать инаугурацию

13.01.2017 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Противники Трампа хотят сорвать инаугурацию

фото: ria.ru

Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.

Организаторы протеста из группы DisruptJ20 ("Сорви 20 января") планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров, пишет РИА Новости.

"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство активиста Дэвида Терстона.

а своей странице организаторы призывают не только присоединиться к демонстрациям в Вашингтоне, но и устраивать акции везде, где это возможно. Также они предлагают начать тотальную забастовку и провести протесты у дипломатических миссий США в других странах.

После неожиданной победы Трампа на президентских выборах в крупных городах США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.

 
 
Ссылка на источник 24
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Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.

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