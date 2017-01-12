Видеодетекторы дорожного движения установят на 19 перекрестках Минска, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы директор КУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома» Николай Драневич, пишет БЕЛТА .

«В декабре 2016 года начаты строительно-монтажные работы по первой очереди строительства единой системы видеонаблюдения. Они предусматривают установку видеодетекторов на семи светофорных объектах по проспекту Машерова от улицы Козлова до улицы Даумана. Всего предусмотрена установка таких технических средств на 19 столичных перекрестках. Сейчас их монтаж ведется на семи светофорных объектах, три из которых будут подключены к центру управления перевозками в январе», — рассказал Николай Драневич.

Техническая новинка позволит расширить контроль за дорожным движением, увеличить пропускную способность проспекта Машерова, а также повысить безопасность и оптимизировать движение транспортных потоков. Немаловажно, что видеодетекторы станут действенными помощниками в оперативном реагировании на возникающие нештатные ситуации и ДТП. Операторам автоматизированной системы управления дорожным движением будет доступно наблюдение дорожной обстановки в режиме онлайн. При необходимости можно будет вручную переключать сигналы светофора в случае скопления большого количества транспорта или пешеходов.

На балансе специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Мингорисполкома находится 711 светофорных объектов, 414 подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Николай Драневич отметил, что в 2017 году предприятие продолжит работу по замене в Минске ламповых светофоров на светодиодные, установку новых информационных табло сенсорного типа. К весне будут подготовлены 15 комплексов для выполнения работ по нанесению дорожной разметки краской и 4 комплекса по нанесению термопластика.