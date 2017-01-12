Ударения — дело сложное. Иногда недостаточно просто "чувствовать" произношение слов в русском языке, но стоит их и выучить — даже если они кажутся совсем нелогичными и странными. Не зря же до сих пор крупными тиражами печатают словари ударений!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФетИш или фЕтиш: какое ударение правильное? Знаете ли вы, как правильно говорить - фЕтиш или фетИш, аристокрАтия или аристократИя? Пройдите тест на Sputnik и проверьте свои знания орфоэпии русского языка.