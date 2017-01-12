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ФетИш или фЕтиш: какое ударение правильное?
13.01.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Ударения — дело сложное. Иногда недостаточно просто "чувствовать" произношение слов в русском языке, но стоит их и выучить — даже если они кажутся совсем нелогичными и странными. Не зря же до сих пор крупными тиражами печатают словари ударений!
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