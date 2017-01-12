Сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня первый матч чемпионата мира по Франции .



Reuters

В Руане наша команда сыграет со сборной Чили. Белорусы будут стремиться попасть в плей-офф, а для этого команды уровня нашего сегодняшнего соперника нужно обыгрывать.

Два года назад белорусы уже играли с чилийцами, одолев их со счетом 34:23.

В нашу группу также попали Хорватия, Германия, Венгрия и Саудовская Аравия. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 16.00.

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