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На зампреда Минского райисполкома заведено уголовное дело
13.01.2017 13:23 — Разное | Ежедневник
фото: sakhalife.ru
Чиновник, по мнению правоохранителей, незаконно предоставил своей сестре земельный участок.
Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Зампред исполкома подозревается в том, что он, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы указанного райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность, чем причинил ущерб государству на сумму более 12 тыс. долларов.
В начале января прокуроры успели завести еще ряд коррупционных дел, в которых снова фигурируют работники сферы ЖКХ. Так, прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УКП «Жилкомхоз» (г.Могилев), который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Тем самым предприятию причинен ущерб на сумму 57 тыс. рублей.
Прокуратурой Дрибинского района возбуждено уголовное дело в отношении директора Дрибинского УКП «Жилкомхоз», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 12 тыс. рублей.
Прокуратурой Россонского района возбуждено уголовное дело в отношении директора УП «ЖКХ Россонского района», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.
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Чиновник, по мнению правоохранителей, незаконно предоставил своей сестре земельный участок.
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