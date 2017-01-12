Изменения в "декрете о тунеядцах" ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву прокомментировал управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев.

"В декрете расширен круг лиц, которые участвуют в финансировании государственных расходов, и добавлены некоторые категории лиц, которых там ранее не было. Фактически, это те же спортсмены либо лица, которые проходят альтернативную службу ", — уточнил собеседник Sputnik.

Декретом №1 установлено, что участвующими в финансировании госрасходов признаются граждане, состоящие на учёте безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, но в том случае, если они не нарушают обязанностей в области занятости населения. Также к категории "тунеядцев" теперь не относятся лица, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, в том случае, если ребёнок не получает дошкольное образование.

"Теперь у граждан есть больше возможностей доказать, что они не являются социальными иждивенцами. Либо доказать, что они находятся в трудной жизненной ситуации, в результате которой не могут участвовать в финансировании госрасходов", — отметил Борис Лев в эфире радио Sputnik.

Декрет президента "О предупреждении социального иждивенчества" обязывает неработающих трудоспособных жителей Беларуси, которые не платят налоги более полугода, возмещать бюджету сбор в размере 20 базовых величин.