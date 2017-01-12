Размещенная на TUT.BY информация об уровне продаж новых автомобилей в 2016 году является полуправдой

Статья под названием «Бюджетные авто продаются на ура, остальные со скрипом. Что было и будет с рынком новых машин» от 12 января 2017 года вызвала недоумение у руководства Автомобильной ассоциации БАА.

Во-первых, БАА не предоставляла TUT.BY информацию об итоговых продажах своих членов. Сложившаяся практика и этика деловых отношений предполагает определенный порядок публикации информации, раскрывающей сведения о реализации тем или иным дилером автомобилей, по сути, о его финансовом состоянии. Решение о публикации данных принимается общим собранием, которое состоится только в понедельник 16 января, а сами данные с сопутствующими разъяснениями принято предоставлять прессе в ходе ежегодной пресс-конференции.

Эти самые разъяснения не есть «плач Ярославны» по версии автора статьи, а попытка изложить достоверную информацию о рынке в целом. Ведь на основании этой информации не только обыватель делает выводы об успешности отдельных бизнесменов в нашей стране, но и формируется государственный взгляд на существующую систему регулирования в отрасли.

Действительно, совокупные продажи дилеров-членов БАА выросли в 2016 году на 2,4% до 26 808 единиц. На основании этого автор вышеуказанной статьи делает вывод: «Несмотря на то что доходы населения падают, это не повлияло на уровень продаж новых авто — они даже выросли.»

Попробую еще раз разъяснить азбуку автомобильного рынка. Совокупные продажи новых автомобилей на внутреннем рынке складываются из продаж национальных автопроизводителей, импортеров автомобилей в Республику Беларусь, часть из которых входит в состав БАА, и «неорганизованного» ввоза новых автомобилей гражданами и организациями с территории других стран.

Так вот, общие продажи на всех этих сегментах рынка, то есть покупки нашими потребителями новых легковых автомобилей вполне укладываются в логику падающих доходов населения и негативной динами ВВП – рынок рухнул на треть (!), едва преодолев планку в 30 тысяч новых «легковушек». Для сравнения, годом ранее общий рынок составил более 46 тысяч легковых автомобилей.

Особенностью ушедшего года является существенное сокращение «неорганизованного ввоза» из России, что и позволило отдельным автодилерам укрепить свои позиции на рынке.

Сравнивая итоги дилерских продаж разных лет, выясняя истинную долю дилеров, в том числе членов БАА, на рынке новых легковых автомобилей следует учитывать, что опубликованные данные БАА включают в себя продажи не только легковых, но и легких коммерческих автомобилей, средних грузовиков и спецтехники.

При этом количество марок автомобилей, представленных в БАА, за сравниваемые автором три года выросло. Не стану в рамках этого материала публиковать точные и сопоставимые данные продаж автодилеров БАА – все желающие смогут получить полную информацию на пресс-конференции ассоциации.

Безусловно, не логичным и ошибочным является вывод автора материала о причинах роста продаж автодилеров: «Сохранить продажи дилерам помог вялотекущий рост цен в долларовом эквиваленте.»

Рост цен в долларах на фоне падения реальных доходов населения, в том числе в долларах, уж никак не может приводить к росту или даже сохранению спроса.

Не могу не согласиться с утверждением автора о том, что степень монополизации белорусского авторынка пророссийским автомобильным альянсом АвтоВАЗ-Renault-Nissan зашкаливает. Не стану уточнять данные материала, утверждающего что импорт автомобилей альянса составляет добрую половину продаж БАА, где-то это так. Но на мой взгляд, корректнее проводить сравнение позиций отдельных марок на рынке с учетом их приобретения по всем каналам продаж, включая ввоз гражданами из салонов Российской Федерации.

При таком подходе популярность, например, KIA Rio возрастает с 566 единиц до 997 автомобилей (в 1,76 раза!), а сама модель из середняков рейтинга поднимается в группу лидеров. Мелочь, но для KIA приятная.

Что же касается ожиданий и прогнозов на 2017 год, то я бы перестал пугать обывателя ростом цен из-за введения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в России. Поверьте, существуют гораздо более значимые факторы, которые скажутся на изменении цен на автомобили в 2017 году, чем упомянутая система. Но об этом в следующем материале.











