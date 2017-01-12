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В Минске водитель сбил пешехода-девушку и скрылся с места ДТП
Правоохранители разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.
— Авария произошла 12 января, около 21.40, напротив дома № 41 по улице Якуба Коласа. Неустановленный минивэн серого цвета ехал со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Некрасова и сбил пешехода-девушку. Водитель остановился, после чего с места происшествия уехал", — сказали в ГАИ.
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Правоохранители разыскивают водителя минивэна серого цвета.
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