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В Минске водитель сбил пешехода-девушку и скрылся с места ДТП

13.01.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
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Правоохранители разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.

— Авария произошла 12 января, около 21.40, напротив дома № 41 по улице Якуба Коласа. Неустановленный минивэн серого цвета ехал со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Некрасова и сбил пешехода-девушку. Водитель остановился, после чего с места происшествия уехал", — сказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого наезда, сообщить об этом по телефонам: 8 017 222-17-17, 222−08−35, 8 029 622-66-02.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители разыскивают водителя минивэна серого цвета.

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