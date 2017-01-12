Правоохранители разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.

— Авария произошла 12 января, около 21.40, напротив дома № 41 по улице Якуба Коласа. Неустановленный минивэн серого цвета ехал со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Некрасова и сбил пешехода-девушку. Водитель остановился, после чего с места происшествия уехал", — сказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого наезда, сообщить об этом по телефонам: 8 017 222-17-17, 222−08−35, 8 029 622-66-02.