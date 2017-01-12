Новогодние праздники почти позади, но это совсем не значит, что Могилев впал в зимнюю спячку. Все подробности культурной жизни города на ближайшие выходные — в нашей афише.

14 января



Фото с сайта odejda.kiev.ua

В 11.00 на слаломной трассе в Печерском лесопарке начнутся соревнования по горнолыжному спорту. Их приурочили к празднованию Дня снега. В первенстве могут участвовать все желающие. Для этого нужно иметь исправный спортинвентарь и зарегистрироваться до начала соревнований.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Народный праздник «Каляды» пройдет в Печерском лесопарке с 12.00 до 16.00. Пришедших ожидают игры, развлечения, конкурсы, выступления «калядных гуртоў», много музыки и танцев. Там же состоится городской конкурс «Хороша ушица наша!», в котором примут участие настоящие асы в приготовлении этого блюда. Также члены команд будут соревноваться в различных конкурсах и спортивных состязаниях.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

А для жителей Октябрьского района города рождественские гуляния, конкурс по приготовлению ухи и спортивные состязания будут организованы на СК «Торпедо» (Витебский проспект, 43). Начало — в 11.00.



Фото vk.com/bystrye_svidaniya_mogilev

Теперь в Могилеве каждый месяц можно попробовать найти себе вторую половинку необычным способом. Первая вечеринка «Быстрые свидания» стартует в тайм-кафе «Небо» в 18.00 (улица Ленинская, 7). Получить приглашение на вечер можно, заполнив анкету здесь или оставить заявку по телефону +375 44 461−56−67. Более подробная информация тут . Кстати, все вырученные за вечер средства пойдут на лечение тяжело больной девочки Ани, так что, придя на свидание, вы можете помочь не только себе. Цена входного билета — 10 рублей.



Фото: vk.com/event136633479

Старожилы могилевской рок-сцены группа «АвангардШкола» и старейшая из ныне действующих смоленских команд «КарамазовДрамс» выступят с электроакустической программой в баре «XIX век». Цена билета — 5 рублей, оплата на входе. Начало в 18.00. Познакомиться с творчеством музыкантов, узнать подробности и задать вопросы можно тут .



Фото: vk.com/alehouse

Устроить жару вместе с могилевской группой BEZ. NOT приглашает ирландский паб Ale House (улица Ленинская, 61). Забронировать столик на вечер можно по телефону 8 0222 72−27−62. Цена за вход — 8 рублей. Концерт начнется в 21.00. Дополнительную информацию ищите здесь .



Фото: vk.com/club135840394

Агентство вечеринок NeфтьParty в Могилёве проводит вечеринку в обновленном баре «Эдем» на Пожарном переулке, 5Б. Гостей ждет зажигательная музыка, go-go, розыгрыши, подарки от партнеров и многое другое. Начало в 23.00. Все подробности можно узнать здесь .

15 января



Фото: vk.com/rubiconpba

Жаркие выходные обещает клуб «Рубикон», который организует для всех желающих мини-сценарную игру в лазертаг «Снежная буря», которая начнется в 11.00. В программе — четыре увлекательные миссии, море позитива и дружеского соперничества, а также теплый перекус с горячими бутербродами и чаем. Оставить заявку или уточнить всю информацию можно по телефонам +375 29 313−60−00. +375 29 119−67−99 или тут .



Фото: vk.com/zhuk_mogilev2

Творческий вечер музыканта, автора и исполнителя Насти Жук начнется в Польском доме (Пожарный переулок, 3) в 18.00. Организаторы говорят, что многогранный талант исполнительницы интересен и понятен совершенно разным людям. Фиксированной платы за вход нет, и средства для артиста собираются в шляпу. Узнать подробности и задать вопросы можно тут .

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