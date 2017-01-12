﻿ Музыка на любой вкус, пейнтбол, колядные гулянья. Куда сходить в Могилеве в выходные. 21.by
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Музыка на любой вкус, пейнтбол, колядные гулянья. Куда сходить в Могилеве в выходные

13.01.2017 13:57 — Разное | Tut.by  
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Новогодние праздники почти позади, но это совсем не значит, что Могилев впал в зимнюю спячку. Все подробности культурной жизни города на ближайшие выходные — в нашей афише.

14 января


Фото с сайта odejda.kiev.ua

В 11.00 на слаломной трассе в Печерском лесопарке начнутся соревнования по горнолыжному спорту. Их приурочили к празднованию Дня снега. В первенстве могут участвовать все желающие. Для этого нужно иметь исправный спортинвентарь и зарегистрироваться до начала соревнований.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Народный праздник «Каляды» пройдет в Печерском лесопарке с 12.00 до 16.00. Пришедших ожидают игры, развлечения, конкурсы, выступления «калядных гуртоў», много музыки и танцев. Там же состоится городской конкурс «Хороша ушица наша!», в котором примут участие настоящие асы в приготовлении этого блюда. Также члены команд будут соревноваться в различных конкурсах и спортивных состязаниях.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

А для жителей Октябрьского района города рождественские гуляния, конкурс по приготовлению ухи и спортивные состязания будут организованы на СК «Торпедо» (Витебский проспект, 43). Начало — в 11.00.


Фото vk.com/bystrye_svidaniya_mogilev

Теперь в Могилеве каждый месяц можно попробовать найти себе вторую половинку необычным способом. Первая вечеринка «Быстрые свидания» стартует в тайм-кафе «Небо» в 18.00 (улица Ленинская, 7). Получить приглашение на вечер можно, заполнив анкету здесь или оставить заявку по телефону +375 44 461−56−67. Более подробная информация тут. Кстати, все вырученные за вечер средства пойдут на лечение тяжело больной девочки Ани, так что, придя на свидание, вы можете помочь не только себе. Цена входного билета — 10 рублей.


Фото: vk.com/event136633479

Старожилы могилевской рок-сцены группа «АвангардШкола» и старейшая из ныне действующих смоленских команд «КарамазовДрамс» выступят с электроакустической программой в баре «XIX век». Цена билета — 5 рублей, оплата на входе. Начало в 18.00. Познакомиться с творчеством музыкантов, узнать подробности и задать вопросы можно тут.


Фото: vk.com/alehouse

Устроить жару вместе с могилевской группой BEZ. NOT приглашает ирландский паб Ale House (улица Ленинская, 61). Забронировать столик на вечер можно по телефону 8 0222 72−27−62. Цена за вход — 8 рублей. Концерт начнется в 21.00. Дополнительную информацию ищите здесь.


Фото: vk.com/club135840394

Агентство вечеринок NeфтьParty в Могилёве проводит вечеринку в обновленном баре «Эдем» на Пожарном переулке, 5Б. Гостей ждет зажигательная музыка, go-go, розыгрыши, подарки от партнеров и многое другое. Начало в 23.00. Все подробности можно узнать здесь.

15 января


Фото: vk.com/rubiconpba

Жаркие выходные обещает клуб «Рубикон», который организует для всех желающих мини-сценарную игру в лазертаг «Снежная буря», которая начнется в 11.00. В программе — четыре увлекательные миссии, море позитива и дружеского соперничества, а также теплый перекус с горячими бутербродами и чаем. Оставить заявку или уточнить всю информацию можно по телефонам +375 29 313−60−00. +375 29 119−67−99 или тут.


Фото: vk.com/zhuk_mogilev2

Творческий вечер музыканта, автора и исполнителя Насти Жук начнется в Польском доме (Пожарный переулок, 3) в 18.00. Организаторы говорят, что многогранный талант исполнительницы интересен и понятен совершенно разным людям. Фиксированной платы за вход нет, и средства для артиста собираются в шляпу. Узнать подробности и задать вопросы можно тут.

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Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Новогодние праздники почти позади, но это совсем не значит, что Могилев впал в зимнюю спячку.

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