Владельцу редкого «заряженного» минивэна Mercedes-Benz R63 AMG в США предложили отремонтировать сломанный двигатель его автомобиля за 57 тысяч 515 долларов, сообщает Road and Track . Это на 3 тысячи 615 долларов больше стоимости нового спорткара Porsche 718 Cayman.





Хозяин «горячего» минивэна приобрел его у одного из дилеров Mercedes-Benz. К тому моменту на одометре автомобиля значился пробег в 94 тысячи миль, что эквивалентно 151 тысяче 278 километрам.

Еще через 12 тысяч миль (19 тысяч 312 километров) на автомобиле сломался двигатель. Ближайший сервисный центр Mercedes-Benz оценил ремонт мотора в 57 тысяч 515 долларов.





После того, как владельцу Mercedes-Benz R63 AMG выставили счет за починку, он принял решение отремонтировать машину самостоятельно. Для этого ему пришлось модифицировать свой гараж. Например, установить в него подъемник. Сколько он на это потратил, не сообщается.



Гараж владельца Mercedes-Benz R63 AMG

«Заряженный» минивэн Mercedes-Benz R63 AMG был представлен в 2006 году. Модель комплектовалась 6,2-литровым мотором, который развивал 510 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Такой же двигатель устанавливался, например, на «заряженные» модификации внедорожника M-Class (сейчас именуется GLE) и седана S-класса.

AMG-версия R-класса не пользовалась высоким спросом, поэтому в Mercedes-Benz решили снять модель с конвейера. Как отмечает Road and Track, всего было произведено менее 200 экземпляров.