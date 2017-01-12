МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусская сторона в плановом порядке ведет работу по подготовке ответов на уточняющие вопросы к национальному докладу о выполнении Конвенции о ядерной безопасности, заявляют в МИД республики.

Беларусь, будучи членом Конвенции о ядерной безопасности, подготовила национальный доклад о выполнении своих обязательств в рамках Конвенции и представила его в августе 2016 года. После этого Минск получил ряд уточняющих вопросов и занялся подготовкой ответов на них.

"Мы свой Национальный доклад представили 15 августа 2016 года. Все продвигается в рамках плановых процедур. Все страны в плановом режиме ведут работу по подготовке ответов на уточняющие вопросы, поступившие от других стран — участниц Конвенции", — заявил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в пятницу на брифинге в Минске.

Он отметил, что такую же работу ведет и Литва, к национальному докладу которой, как и к белорусскому, есть ряд вопросов.

По словам официального представителя МИД, пока рано говорить об оценках выполнения странами-участницами своих обязательств по Конвенции. Эти оценки будут сформулированы по итогам седьмого обзорного совещания договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности, которое пройдет в Вене с 27 марта по 7 апреля 2017 года.