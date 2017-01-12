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Общепринятые представления о красивой жизни богачей далеко не всегда соответствуют действительности.

Роскошные яхты, автомобили ручной сборки, собственные острова, бизнес-джеты, дворцы с прислугой и доставленные из Франции вина 100-летней выдержки — зачастую все это лишь фантазии. Многие воротилы американского и европейского бизнеса ведут сравнительно скромный образ жизни, в соответствии с поговоркой «копейка рубль бережет», и перещеголять их в роскоши способны даже средней руки российские чиновники. «Лента.ру» рассказывает, на чем экономят толстосумы.

Индикатор баффет-бургера

В дни, когда финансовый рынок резко скатывается вниз, приходится экономить на завтраках в «Макдоналдс», признался недавно один из богатейших людей планеты, известный американский инвестор Уоррен Баффет. Глава инвесткомпании Berkshire Hathaway рассказал, что в трудные времена предпочтет сэндвич за 2,95 доллара вместо «МакМаффина» с беконом, яйцом и сыром за 3,17.

Бизнесмен с состоянием 73 миллиарда долларов серьезно относится к расходам, даже если это всего 22 цента. Он говорит, что сначала нужно отложить определенную сумму и только потом тратить оставшееся. Миллиардер пользуется пожизненной картой, позволяющей ему временами перекусить в «Макдоналдс» бесплатно. Правда, действует она только в городе Омаха.

Помимо фастфуда, Баффет питает слабость к своему старенькому автомобилю Lincoln Towncar, удивляя обитателей Уолл-стрит. Живет миллиардер скромно — в двухэтажном доме в Омахе, купленном еще в середине ХХ века. Один из самых успешных инвесторов современности, заработавший свои первые 5 долларов на перепродаже акций в 11-летнем возрасте, знает цену деньгам. При всей своей бережливости (это слово даже написано на номере его авто) Баффет считается крупнейшим в мире меценатом. В 2010 году он передал половину своего состояния различным благотворительным фондам. Единственная роскошь, в которой «оракул из Омахи» не может себе отказать, — личный самолет.

Свадьба «Студенческая»

Не грешит расточительностью основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, регулярно занимающий верхние строчки в мировом рейтинге Forbes. Прежде всего это касается непритязательности молодого человека в одежде. Нередко он предстает перед публикой в джинсах, кроссовках и серой футболке. Сам миллиардер говорит, что таким образом экономит время, которое пришлось бы тратить на подбор гардероба.

Скромно прошла свадьба Цукерберга и его подруги Присциллы Чан, с которой он познакомился еще во время учебы в Гарварде. В мае 2012 года пара неожиданно объявила о бракосочетании, которое отмечали не где-нибудь на острове миллионеров Сен-Бартс, а во дворе дома Цукерберга в городе Пало-Альто. На торжество собрались около 100 человек, которые полагали, что вечеринка устроена в честь окончания Присциллой медицинского факультета университета Калифорнии. Гостей, по слухам, угощали блюдами из любимых закусочных молодоженов.

К слову, особняк в Пало-Альто глава Facebook купил за шесть миллионов долларов в ипотеку с плавающей процентной ставкой. Через пару месяцев после свадьбы самый молодой в мире миллиардер рефинансировал его под рекордно низкий процент — 1,05 процента годовых. Без излишеств пара провела и медовый месяц: Марк и Присцилла любовались достопримечательностями Рима, поселившись в обычном номере недорогой гостиницы. Ходили по городу пешком: посетили Сикстинскую капеллу, прогулялись вокруг Колизея.

Не в шмотках счастье

Известный своим скупердяйством основатель IKEA Ингвар Кампрад, обладатель 3,5 миллиардов долларов, одевается на блошиных рынках. Шведский бизнесмен не только этого не стесняется, но и считает, что «подает хороший пример». Кампрад на манер Баффета полагает желание сэкономить лишнюю крону не жадностью, а бережливостью.

Зарабатывать и копить деньги он научился еще в детстве: покупал спички, карандаши и ручки по оптовым ценам в Стокгольме и перепродавал втридорога одноклассникам и соседям. В 17 лет основал IKEA. Пока его друзья гоняли мяч и ухаживали за девушками, Кампрад создавал крупнейший в мире ретейла бизнес. Он летает эконом-классом, обедает в дешевых ресторанах, останавливается в трехзвездочных отелях. Иногда ездит бесплатно на общественном транспорте по пенсионному удостоверению.

Меблирован дом Кампрада, как нетрудно догадаться, исключительно продукцией сети IKEA. Предприниматель ни разу не был замечен на Мальдивах в обществе какой-нибудь супермодели, отдыхать он предпочитает с семьей и удочкой на берегу реки.

Накопил на «Ниву»

Сын основателя компании Tetra Pak Ханс Раусинг в начале 1980-х перебрался в Великобританию, чтобы экономить на налогах, и долгое время считался самым богатым жителем этой страны. В середине 1990-х он продал свою долю в Tetra Pak брату и отошел от дел. В 2002 году Mail of Sunday оценивала его состояние в 6,3 миллиарда долларов. В Англии он снискал славу самого скупого миллиардера из-за привычки отчаянно торговаться при покупке продуктов и приобретать билеты на различные мероприятия со скидкой.

В начале 2000-х широкую огласку в СМИ получила история с приобретением Раусингом подержанной «Нивы». До этого он разъезжал по графству Сассекс, где расположено его поместье, на стареньком британском Morris Minor. Переплачивать Раусинг не захотел и приобрел 12-летний российский внедорожник с приличным пробегом.

Бизнесмен не скрывает своего доброго отношения к России, хорошо говорит по-русски. Уже после расставания с Tetra Pak он инвестировал в различные бизнес-проекты в РФ и СНГ порядка 500 миллионов долларов. Прижимистость Раусинга в бытовых вопросах не помешала британской королеве удостоить его титулом рыцаря за благотворительность.

Экономный дедушка

Нефтяной магнат Джон Пол Гетти в середине 1970-х был самым состоятельным человеком на свете. Американский промышленник, в отличие от большинства богачей, филантропом не был. Миллиардер считал каждый доллар и даже установил в своем поместье Sutton Place таксофоны, чтобы не платить за звонки гостей и прислуги.

В 1973 году у владельца Getty Oil Company похитили внука — Пола Гетти III. Почти полгода велись переговоры по поводу выкупа. Но толстосум, ворочавший миллиардами, не спешил расставаться с 17 миллионами долларов. Бандиты отрезали подростку ухо и прислали магнату в конверте. В результате Гетти все же заплатил около 3 миллионов. «У меня 14 внуков, если я сегодня заплачу хоть одно пенни, тогда у меня будет 14 похищений», — объяснял он свою неуступчивость.

Состояние Пола Гетти-старшего, которое на момент его смерти в 1976 году оценивалось в 4 миллиарда долларов, было по большей части отписано основанному им J. Paul Getty Museum.

С пылу с жару — с батареи

Самой скупой миллиардершей всех времен называют Генриетту Хоуленд Робинсон, родившуюся в 1834 году в Нью-Бедфорде (США). О жадности этой бизнес-леди по прозвищу «ведьма с Уолл-стрит» до сих пор ходят легенды. Делом жизни для нее стало накопление капитала: финансовые газеты она читала с 6 лет, а в 13 взяла на себя роль семейного бухгалтера. В 19-летнем возрасте Генриетта заработала на бирже свои первые серьезные деньги.

От отца, совладельца крупной китобойной флотилии, она унаследовала 7,5 миллиона долларов. Вышла замуж за миллионера из штата Вермонт Эдварда Генри Грина. Еще до свадьбы она заставила его подписать бумагу, исключающую притязания на ее состояние. Впрочем, это не мешало ей самой пользоваться средствами супруга. Свадьбе предшествовала неудачная попытка Генриетты оспорить завещание своей тети, отписавшей два миллиона долларов на благотворительность.

Генриетта Грин значительно приумножила наследство отца, вкладывая деньги в ценные бумаги и недвижимость. Некоторое время семья жила в Лондоне, там у супругов родились двое детей. Владелица целых кварталов недвижимости в Чикаго, акций и облигаций всю жизнь ютилась в дешевых съемных квартирах, питалась в забегаловках и ездила на старом экипаже.

Гениальная финансистка в быту экономила буквально на всем. Она не пользовалась горячей водой, не мыла руки, грела еду на батарее в офисе, годами носила одно и то же черное платье, а в местной бакалейной лавке покупала уцененное поломанное печенье. Однажды Генриетта всю ночь искала потерянную почтовую марку ценой в два цента. Когда ее маленький сын сломал ногу, Гетти потратила несколько дней, чтобы определить его в бесплатную больницу для бедных, в результате ногу мальчику ампутировали.

Она скончалась в возрасте 82 лет — ее хватил удар во время перебранки с кухаркой, переплатившей за молоко. Оставшееся после нее состояние по тем временам было баснословным — 200 миллионов долларов.