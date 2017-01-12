﻿ "зеленый берет" ударом пальца отправил в нокаут перуанского спецназовца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"зеленый берет" ударом пальца отправил в нокаут перуанского спецназовца

13.01.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Портал Popular Military опубликовал видео с поединка без правил между бойцом американского элитного подразделения «зеленые береты» Джейсоном К. и перуанским спецназовцем.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Бой произошел на футбольном поле около форпоста в устье Верхней Амазонки. закончился внезапно после молниеносного удара «зеленого берета».

Портал пишет, что американец применил древний прием Death Touch из древнего боевого искусства под названием San Soo. Удар был нанесен в глаз оппоненту с применением специальной техники.

Противник упал и потерял сознание. Сообщается, что перуанец не мог встать с земли в течение часа, после его отвезли в больницу. Наверняка известно, что перуанец остался жив.

«Я мог бы нанести больший ущерб, или даже прервать его жизнь, — рассказывал после Джейсон. — Но я проявил сдержанность и знал, когда остановиться. Поэтому он вышел оттуда в целости и сохранности».

Читайте также: Картинка дня: иранский спецназ не смог разбить кувшин с 10 попыток

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американец применил древний прием Death Touch из древнего боевого искусства под названием San Soo.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На чем экономят миллиардеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика