Портал Popular Military опубликовал видео с поединка без правил между бойцом американского элитного подразделения «зеленые береты» Джейсоном К. и перуанским спецназовцем.

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Бой произошел на футбольном поле около форпоста в устье Верхней Амазонки. закончился внезапно после молниеносного удара «зеленого берета».

Портал пишет, что американец применил древний прием Death Touch из древнего боевого искусства под названием San Soo. Удар был нанесен в глаз оппоненту с применением специальной техники.

Противник упал и потерял сознание. Сообщается, что перуанец не мог встать с земли в течение часа, после его отвезли в больницу. Наверняка известно, что перуанец остался жив.

«Я мог бы нанести больший ущерб, или даже прервать его жизнь, — рассказывал после Джейсон. — Но я проявил сдержанность и знал, когда остановиться. Поэтому он вышел оттуда в целости и сохранности».