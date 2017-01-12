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"зеленый берет" ударом пальца отправил в нокаут перуанского спецназовца
Портал Popular Military опубликовал
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Бой произошел на футбольном поле около форпоста в устье Верхней Амазонки. закончился внезапно после молниеносного удара «зеленого берета».
Портал пишет, что американец применил древний прием Death Touch из древнего боевого искусства под названием San Soo. Удар был нанесен в глаз оппоненту с применением специальной техники.
Противник упал и потерял сознание. Сообщается, что перуанец не мог встать с земли в течение часа, после его отвезли в больницу. Наверняка известно, что перуанец остался жив.
«Я мог бы нанести больший ущерб, или даже прервать его жизнь, — рассказывал после Джейсон. — Но я проявил сдержанность и знал, когда остановиться. Поэтому он вышел оттуда в целости и сохранности».
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Американец применил древний прием Death Touch из древнего боевого искусства под названием San Soo.
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