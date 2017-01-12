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Бывший гендиректор "Витебскпищепрома" совершил ДТП с тремя пострадавшими

13.01.2017 13:39 — Разное | Tut.by  
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Витебские следователи расследовали уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали 3 человека. Фигурант дела — бывший гендиректор «Витебскпищепрома», сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

В апреле 2016 года бывший гендиректор выехал на служебной Toyota Corolla в командировку в Полоцк. В салоне находились три пассажирки. Ремнем безопасности пристегнулась только одна — та, которая находилась рядом с водителем, на переднем сиденье.

Авария произошла рядом с деревней Пирутино Полоцкого района. На закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем — на обочину и в кювет. Здесь автомобиль натолкнулся на железобетонную трубу и опрокинулся.

Две пассажирки получили тяжкие телесные повреждения, еще одна — менее тяжкие.

58-летнего водителя обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и менее тяжкого телесного повреждения.

Следователи установили, что в путевом листе на Toyota Corolla не было фамилии руководителя, а перед рейсом он не прошел медосмотр. Кроме того, бывший гендиректор «Витебскпищепрома» проигнорировал распоряжение губернатора, согласно которому чиновники не могут управлять служебным транспортом, если в штате есть водитель.

Этот случай рассмотрели на заседании в облисполкоме. Следователи разъяснили его участникам, к каким последствиям может привести игнорирование руководителями требований локальных нормативных актов.

С обвиняемым не продлили контракт по службе. Уголовное дело в его отношении находится в суде Полоцкого района и города Полоцка.

 
 
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Бывший гендиректор "Витебска" проигнорировал распоряжение губернатора, согласно которому чиновники не могут управлять служебным транспортом, если в штате есть...

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