МИНСК, 13 янв — Sputnik. Беларусь до конца 2017 года, помимо SEED-миссии МАГАТЭ в январе, планирует принять как минимум еще одну миссию МАГАТЭ, сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в пятницу на брифинге в Минске.

Миссия SEED МАГАТЭ будет работать в Беларуси 16-20 января. Ранее Минэнерго Беларуси сообщало, что в 2017 году республика рассчитывает принять еще ряд миссий Агентства.

"До конца года наша страна планирует принять, как минимум, еще одну миссию МАГАТЭ, а именно миссию по рассмотрению аварийной готовности и реагирования (так называемую миссию EPREV). Уже 25-26 января ожидается визит в Минск делегации Агентства для совместной подготовки этой миссии", — сообщил Мирончик.

Он подчеркнул, что белорусская сторона уделяет особое внимание безопасности будущей АЭС и использует все доступные для нее инструменты, позволяющие получить независимую экспертную оценку по данному вопросу.

Мирончик также рассказал, что Беларусь уже пригласила предварительную миссию pre-OSART МАГАТЭ по оценке эксплуатационной безопасности. Эта миссия состоится ближе к вводу строящейся станции в эксплуатацию.

Также ведется работа по подготовке миссии INIR-III по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики, которая проводится на этапе готовности к вводу и эксплуатации первой АЭС.

Кроме того, Беларусь рассматривает возможность приглашения иных миссий, касающихся обеспечения физической ядерной безопасности и физической защиты ядерных установок и материалов.

"Хочу напомнить, что все миссии МАГАТЭ носят добровольный характер и проводятся по просьбе приглашающего государства в целях оказания ему экспертной и консультативной помощи. Не следует смешивать эти консультативные и оценочные миссии с регулярными визитами экспертов МАГАТЭ в рамках обширной программы технического сотрудничества Беларуси и Агентства", — заметил официальный представитель МИД.

По его словам, такие визиты в рамках технического сотрудничества носят адресный характер и касаются конкретных вопросов создания в стране сильной и эффективной инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности.

"Подобных визитов в рамках программы технического сотрудничества только за 2016 год было около 15. В нынешнем году их ожидается около десяти", — сказал Мирончик.