В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить по международному батальону НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В декабре Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в четыре точки в Европе, определенные как часть операции НАТО "Атлантический резерв". Полная бронетанковая бригада на базе семи батальонов прибудет в Польшу в январе 2017 года. Первый батальон, сформированный из танков M1 Абрамс, покроет регион Балтии между Эстонией и Латвией. Два батальона механизированной пехоты, оснащенные Брэдли М-2 и Абрамс, будут обслуживаться в румынском и болгарском регионах.

Что ждать от военной активности альянса странам, находящимся между государствами, входящими в НАТО и Россией? Как относятся к действиям этого военного блока в Беларуси, Молдове и других государствах? Об этом и других аспектах усиления военной группировки НАТО вокруг России будут говорить эксперты:

В Минске:

Военно-политический аналитик, преподаватель Военной академии Республики Беларусь Александр ТИХАНСКИЙ,

Политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Кишиневе:

Исполнительный директор Ассоциации историков и политологов "PRO Moldova" Сергей НАЗАРИЯ.

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