﻿ Видеомост "Усиление группировки НАТО в Балтии и Польше". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видеомост "Усиление группировки НАТО в Балтии и Польше"

13.01.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить по международному батальону НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В декабре  Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в четыре точки в Европе, определенные как часть операции НАТО "Атлантический резерв". Полная бронетанковая бригада на базе семи батальонов прибудет в Польшу в январе 2017 года. Первый батальон, сформированный из танков M1 Абрамс, покроет регион Балтии между Эстонией и Латвией. Два батальона механизированной пехоты, оснащенные Брэдли М-2 и Абрамс, будут обслуживаться в румынском и болгарском регионах.

Что ждать от военной активности альянса странам, находящимся между государствами, входящими в НАТО и Россией? Как относятся к действиям этого военного блока в Беларуси, Молдове и других государствах? Об этом и других аспектах усиления военной группировки НАТО вокруг России будут говорить эксперты:

В Минске:

  • Военно-политический аналитик, преподаватель Военной академии Республики Беларусь Александр ТИХАНСКИЙ,
  • Политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Кишиневе:

  • Исполнительный директор Ассоциации историков и политологов "PRO Moldova" Сергей НАЗАРИЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится во вторник, 17 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь. 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 17 января, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Кишинев – Минск – Таллин на тему: "Активизация НАТО в Польше и Балтике – напряжение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"зеленый берет" ударом пальца отправил в нокаут перуанского спецназовца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика