﻿ Социологи: белорусы стали меньше экономить, зато больше боятся увольнений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Социологи: белорусы стали меньше экономить, зато больше боятся увольнений

13.01.2017 15:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рост цена на товары и услуги стал меньше заботить белорусов. В 2016 году на 12−13% снизилось число горожан, которые столкнулись с уменьшением доходов и вынужденной экономией, говорится в исследовании агентства социальных и маркетинговых исследований МАСМИ. В то же время белорусы стали больше волноваться о сокращении рабочего дня, вынужденных отпусках на предприятиях, увольнениях и сокращениях.


Фото: masmi.by

«Тренд экономии остается актуальным почти для половины опрошенных (45%). При этом женщины чаще, чем мужчины, а также люди в возрасте старше 45 лет говорили о вынужденной экономии на товарах и услугах», — отмечается в исследовании.

Больше всего белорусы экономят на отпуске, развлечениях и продуктах питания. Например, на отпуске и отдыхе по-прежнему экономит каждый второй горожанин. Почти на 20% за год снизилось число тех, кто начал экономить на развлечениях. На продуктах питания чаще всего экономят люди в возрасте 55 лет и старше.

Все меньше белорусы начинают экономить на одежде, обуви и косметике. Как утверждают авторы исследования, в позапрошлом году году в целях экономии потребители переключились на более дешевые бренды, в том числе белорусского производства — и продолжают покупать вещи этого сегмента. При этом женщины чаще упоминали о вынужденной экономии на одежде, обуви, косметике и средствах гигиены.


Фото: masmi.by

В то же время белорусы стали сокращать свои траты на покупку бытовой техники. В большей степени такая экономия характерна для женщин. Мужчины, в свою очередь, еще больше сократили расходы на спиртное и сигареты, а также транспорт (включая топливо для личного автомобиля). Также горожане начали чаше экономить на коммунальных платежах и лечении (в том числе покупке медикаментов).

Читайте также:

Как дорожала жизнь в 2016 году: в лидерах — лекарства для сердечников, «коммуналка» и бани

Меньше, чем планировали. За год цены в Беларуси выросли на 10,6%

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году на 12−13% снизилось число горожан, которые столкнулись с уменьшением доходов и вынужденной экономией. В то же время граждане стали больше волноваться о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Іспаніі знайшлі беларуса, які 20 гадоў быў у вышуку за забойства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика