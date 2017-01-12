Рост цена на товары и услуги стал меньше заботить белорусов. В 2016 году на 12−13% снизилось число горожан, которые столкнулись с уменьшением доходов и вынужденной экономией, говорится в исследовании агентства социальных и маркетинговых исследований МАСМИ. В то же время белорусы стали больше волноваться о сокращении рабочего дня, вынужденных отпусках на предприятиях, увольнениях и сокращениях.



Фото: masmi.by

«Тренд экономии остается актуальным почти для половины опрошенных (45%). При этом женщины чаще, чем мужчины, а также люди в возрасте старше 45 лет говорили о вынужденной экономии на товарах и услугах», — отмечается в исследовании.

Больше всего белорусы экономят на отпуске, развлечениях и продуктах питания. Например, на отпуске и отдыхе по-прежнему экономит каждый второй горожанин. Почти на 20% за год снизилось число тех, кто начал экономить на развлечениях. На продуктах питания чаще всего экономят люди в возрасте 55 лет и старше.

Все меньше белорусы начинают экономить на одежде, обуви и косметике. Как утверждают авторы исследования, в позапрошлом году году в целях экономии потребители переключились на более дешевые бренды, в том числе белорусского производства — и продолжают покупать вещи этого сегмента. При этом женщины чаще упоминали о вынужденной экономии на одежде, обуви, косметике и средствах гигиены.



Фото: masmi.by

В то же время белорусы стали сокращать свои траты на покупку бытовой техники. В большей степени такая экономия характерна для женщин. Мужчины, в свою очередь, еще больше сократили расходы на спиртное и сигареты, а также транспорт (включая топливо для личного автомобиля). Также горожане начали чаше экономить на коммунальных платежах и лечении (в том числе покупке медикаментов).