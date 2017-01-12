



Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин встретился с делегацией ЗАО "Группа компаний С7" во главе с его учредителем Наталией Филевой.

Во время встречи Вице-премьер заявил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с российскими авиакомпаниями в области ремонта и техобслуживания самолетов.

Он отметил выгодное географическое положение Беларуси, обратив внимание на то, что воздушное пространство страны ежедневно пересекают более 600 воздушных судов. Среди преимуществ Беларуси также квалифицированная рабочая сила, опыт в области ремонта и техобслуживания воздушных судов. Значительный объем инвестиций вкладывается в стране в инфраструктурные проекты, в том числе в сфере авиационного транспорта. Строятся взлетно-посадочная полоса, новый авиаремонтный завод, центр управления полетами.

Анатолий Калинин предложил ЗАО "Группа компаний С7" рассмотреть возможные направления взаимовыгодного партнерства.

В свою очередь Наталия Филева заявила, что они готовы сотрудничать с Беларусью в области технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Также учредитель российской авиакомпании выразила надежду на то, что новый режим безвизового въезда в Беларусь будет содействовать развитию бизнеса в стране.

По итогам встречи Анатолий Калинин попросил представить конкретные предложения по сотрудничеству.