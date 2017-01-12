

фото: vohma.smi44.ru

Высота снежного покрова в Беларуси в предстоящие выходные увеличится на 4-8 см.

Об этом БЕЛТА сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

« Такие погодные условия на территорию Беларуси принесут активные атмосферные фронты от циклона над Финским заливом", - пояснил синоптик. В субботу, 14 января, будет облачно. Пройдут осадки (в основном снег и мокрый снег), утром и днем на большей части территории страны - сильный мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью составит минус 1-7 градусов, днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

По Минску также будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег, утром и днем временами - сильный мокрый снег. В отдельных районах города ожидается налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью составит 2-4 градуса мороза, днем - от нуля до минус 2.

В воскресенье, 15 января, погода улучшится. Беларусь останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием уже малоактивных фронтальных систем. На большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от нуля до минус 5.

По Минску температура ночью составит 3-5 градусов ниже нуля, днем будет около минус 3.

"В начале недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Погоду в стране будет определять в основном область высокого атмосферного давления, сформированного в холодной воздушной массе, и малоактивные фронты", - рассказал Дмитрий Рябов.

В понедельник, 16 января, в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, ожидается слабый туман, изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Температура ночью составит 4-10 градусов мороза, днем будет минус 2-7.